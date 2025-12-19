Latino - Divulgação

LatinoDivulgação

Publicado 19/12/2025 00:00

Em uma movimentação para amenizar o impacto financeiro provocado pelo cancelamento do especial 'Natal é Amor', de Zezé Di Camargo, o SBT fechou uma parceria com Latino. O cantor gravará na próxima terça-feira (23) um show de fim de ano, batizado Festa no Apê, com transmissão já confirmada para a noite do dia 30. Os anunciantes que haviam fechado contrato para ter suas marcas na apresentação de Zezé terão suas marcas veiculadas no evento do rei do bundalelê.

Mudanças no ibope da TV

O valor de cada ponto de audiência na TV sofrerá reajustes a partir de 1º de janeiro. A Kantar Ibope Media divulgou nesta semana a atualização dos dados que servem como moeda de troca para o mercado publicitário, baseada nas novas estimativas populacionais fornecidas pelo IBGE. No Rio de Janeiro, segundo maior mercado do país, um ponto valerá 49.778 domicílios e 122.053 pessoas.

Cinema na Globo

Bem-vinda a Quixeramobim - Divulgação/Globo Filmes

Bem-vinda a Quixeramobim Divulgação/Globo Filmes

A Globo apostará em uma programação especial de filmes em janeiro. No dia 19, a Tela Quente contará com a reprise de ‘Os Suburbanos’, responsável por uma das maiores médias da sessão nos últimos anos. No dia 26, será a vez do inédito ‘Bem-vinda a Quixeramobim’. Além disso, a Temperatura Máxima do dia 25 exibirá ‘Velozes & Furiosos 8’.



Band e a Fórmula 1

Reginaldo Leme - Divulgação/Band

Reginaldo LemeDivulgação/Band

A Band ainda não engoliu ter perdido a Fórmula 1 para a Globo. Reginaldo Leme, que foi comentarista da rede, voltou a se queixar sobre o comportamento da emissora em um evento feito para o mercado publicitário. "Aquela apresentação foi feita para ridicularizar a Band. Foi um tema criado por alguém, que não passou por gente séria da Globo", alfinetou.

É POP OU FLOP?

É pop... a terceira temporada da série mexicana 'O Babá', lançada pela Netflix na quarta (17). A trama serve como um alívio cômico em meio a tantos conteúdos pesados e lembra os tempos áureos do SBT, em que histórias do gênero tinham espaço na emissora. Outra boa opção na plataforma é 'Homem x Bebê', que já superou até a audiência de 'Stranger Things'.



É flop... a ideia da Globo em deslocar, ainda que provisoriamente, o 'Conversa com Bial' para as noites de domingo. O talk show será jogado aos leões e terá pela frente o 'Show do Milhão', que se posicionou como uma das maiores dores de cabeça para a emissora ao longo de 2025. Salvo alguma surpresa, tem tudo para ser um grande desastre.