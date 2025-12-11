Eliana - Divulgação/TV Globo

Publicado 11/12/2025 00:00

O vazamento da crise nos bastidores de Em Família com Eliana incomodou a Globo, que se apressou para tomar decisões sobre o programa. As novidades, anunciadas em 1ª mão por um veículo munido pela assessoria da rede, são a venda de duas cotas de patrocínio (comercializadas com um generoso desconto) e a decisão de que a atração irá ao ar na faixa das 14h, disputando com a faixa mais forte do Domingo Legal. A pressa da rede tem motivo: Eliana não ficou feliz em ter seu nome associado com um projeto que, até então, só tinha notícias ruins na imprensa especializada.

Fim de ano apático

A Band não fará grandes investimentos em sua grade de final de ano. A programação festiva se resume aos especiais Feliz Natal na Band (que ocupará a faixa do Melhor da Noite), Retrospectiva (domingo, antes do Perrengue) e Estação Criança (sábados, ao meio-dia). Além disso, o espaço atualmente ocupado pelo Galvão e Amigos, nas segundas, terá filmes no bloco Sessão Especial.

Inimigos do riso

Comédia SBT - Reprodução/SBT

Responsável por alguns dos maiores fracassos da televisão brasileira nos últimos anos, Victor Sarro está tentando emplacar mais um projeto. Ao lado de Rodrigo Capella, ele gravou um piloto de um programa chamado Comédia SBT, que poderá entrar na programação regular da rede em 2026. O episódio teste foi disponibilizado no canal da emissora no YouTube.







Alerta na GloboNews

GloboNews - Divulgação/GloboNews

A GloboNews teve o pior desempenho de sua história na Grande SP no mês passado: foram 0,07 ponto de média ao longo de novembro, índice que representa apenas 0,01 de vantagem da Jovem Pan News, vice-líder do gênero. Os números, antecipados pelo Teleguiado, sinalizam que o processo de reestruturação da rede ainda está bem longe do fim.

É POP OU FLOP?

É pop... a campanha de final de ano da HBO Max, ironizando o tradicional jingle festivo da Globo. A ideia, apesar de simples, é muito funcional, já que o comercial está passando em praticamente todas as redes de TV aberta - e é impossível não parar e olhar para a televisão com aquela sensação de que você está no canal errado.



É flop... o comportamento de Rodrigo Faro, que ainda não se tocou que não é mais uma grande estrela da televisão. Chutado da Record por audiência ruim e faturamento pior ainda, o apresentador segue achando que será disputado aos tapas por emissoras, como se não estivesse desempregado há 1 ano.