Maju e PolianaDivulgação/TV Globo
A Canal D avisou: o Fantástico não ficará do mesmo jeito em 2026. Massacrado pela crítica e com o pior ano de sua história no quesito audiência, o jornalístico enfrentará uma grande reformulação. O primeiro passo para isso será dado nos plantões de Natal e Ano Novo, em que a rede testará novos apresentadores para o Show da Vida. Os escolhidos foram os correspondentes Rodrigo Carvalho e Felipe Santana, que farão dupla com Poliana Abritta e Maju Coutinho, respectivamente.
Onde há fumaça...
A rádio-corredor do SBT aponta a queda iminente de mais um executivo da emissora. A rede, que não se manifesta oficialmente sobre mudanças internas, quer trocar todas as peças vistas como problemáticas. No caso do diretor que lidera as apostas para a próxima noite de eliminação do Big Brother de Osasco, pesam o alto salário e o baixíssimo rendimento de suas iniciativas.
CQC sobe no telhado
CQCDivulgação/Band
Já é quase possível cravar que a volta do CQC subiu no telhado. A Band não conseguiu uma boa recepção do mercado publicitário com as sondagens relacionadas ao formato, visto por muitos como impossível de ser reproduzido nos tempos atuais. Além disso, a maior parte dos integrantes clássicos com alguma relevância também não simpatizaram com a ideia.
Novidades na Record
Força de MulherReprodução/Record
Voltou a ganhar força na Record a abertura de um novo horário para a exibição de novelas turcas no próximo ano, a partir do fim de A Escrava Isaura. Com a faixa das 22h consolidada na vice-liderança com reprises de tramas bíblicas, parte da rede vê com bons olhos uma aposta diferente nas tardes. Força de Mulher, inclusive, é vista como fortíssima candidata para estrear a possível nova faixa.
É POP OU FLOP?
É pop... a decisão da Globo de retalhar Rainha da Sucata, que derrubou a audiência da emissora em todo o país. Desde o início da semana, a rede passou a condensar vários capítulos originais da trama em apenas um na sessão Vale a Pena Ver de Novo. O canal percebeu rapidamente que o folhetim é uma erva daninha, que já estava contaminando o restante da programação.
É flop... o esportivo Arena SBT, que completou cinco anos com uma trajetória muito parecida com a do oxigênio: tá no ar, mas ninguém vê. Com audiência ruim desde o seu primeiro dia, a atração sequer consegue repercutir -- diferentemente de seu rival, o Esporte Record, que também tem índices tenebrosos, mas ao menos repercute no mercado.
