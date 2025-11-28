Três Graças protagonistas - Divulgação/TV Globo

Publicado 28/11/2025 00:00

A estranha teoria de que a área de programação da Globo está deliberadamente sabotando Três Graças está ganhando força nos corredores da emissora. Não são poucos os que apontam um possível interesse de Amauri Soares, chefão da rede, em fazer com que a trama termine com menos audiência que a antecessora, que foi escrita por sua ex-namorada. O Jornal Nacional tem tido edições cada vez maiores, empurrando a novela para mais tarde - e, consequentemente, empurrando o folhetim para uma faixa com menos televisores ligados e menos audiência disponível.

Tensão no Programa do João

O clima não é nada bom nos bastidores do Programa do João. A atração do filho de Faustão, exibida aos sábados pelo SBT, tinha como seu principal anunciante a Credcesta, empresa diretamente vinculada ao banqueiro Daniel Vorcaro, preso na semana passada. Há um grande temor de que a empresa, que já tem perdido contratos com órgãos públicos, cancele seu contrato com o projeto - ou pior: que sequer arque com o pagamento das ações já exibidas.

Martelo batido

FAROESTE - Reprodução/TV Oeste

A TV Oeste já tem data para iniciar suas transmissões na Vivo TV. Se nada mudar, a emissora estreará a sua programação na operadora no próximo dia 15, ocupando a posição 608 do line-up da empresa, que é a terceira maior em número de assinantes no território nacional. Até lá, o canal de notícias seguirá em fase beta, com transmissão restrita a pequenos players regionais.



Christina Rocha em alta

CHRISTINA ROCHA - Reprodução/SBT

Desacreditado por boa parte dos executivos do SBT, o Casos de Família está fazendo bonito no ibope desde que passou a fazer dobradinha com a novela Coração Indomável - a iniciativa foi a última mudança na programação feita por Rinaldi Faria, dispensado na semana passada. A rede, por sinal, já cogita abrir espaço para mais uma trama mexicana, reduzindo o espaço do Aqui Agora.

É POP OU FLOP?

É pop... as mudanças que a Globo tem feito na sua cobertura futebolística depois de ter sido pressionada pela Record e pelo SBT. Com exceção de partidas do Brasil na Copa do Mundo, era impensável acreditar que a rede liberaria uma hora e meia de sua programação para fazer um pré-jogo. E isso acontecerá neste sábado, com Flamengo e Palmeiras na final da Libertadores.



É flop... a novela Dona de Mim. O folhetim até pode estar dando audiência, isso é indiscutível, mas a trama está se firmando como um completo desserviço. É assustador que a faixa das 19h da Globo, outrora marcada por tramas solares e felizes, esteja sendo ocupada por uma versão dramatizada do Cidade Alerta -- que chega a ser menos violento que a história criada por Rosane Svartman.