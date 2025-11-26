SBT News redação - Reprodução/SBT

Publicado 26/11/2025 00:00

O SBT News não será uma emissora de televisão aberta. Originalmente pensado para substituir a Rede Mais Família e, posteriormente, o SBT de Nova Friburgo, o novo canal de notícias estará restrito ao circuito da TV por assinatura, além das plataformas digitais. Executivos da rede defendem que o projeto pode ter uma viabilidade econômica maior rivalizando com a GloboNews e com a CNN por um público mais qualificado, e não com a Record News, que conta com cobertura mais abrangente.



Menos reprises, mais ao vivo

Com a decisão de posicionar o SBT News como um produto para um público qualificado e formador de opinião, a programação do canal vai mudar. Os finais de semana, originalmente pensados com reprises de formatos como Fofocalizando e Notícias Impressionantes, vão ter jornais ao vivo e programas temáticos. O Jô Soares Onze e Meia terá momentos marcantes reexibidos na madrugada, mas apenas provisoriamente - a maior parte das atrações nichadas vão estrear em janeiro.

O mistério da papelaria

Milton Leite - Reprodução/Redes Sociais

Não se fala em outra coisa nos últimos dias: de onde vem o dinheiro da XSports para propostas simultâneas e com valores elevados para a aquisição da Série B, Sul-Americana e Libertadores? Executivos das TVs rivais apostam que ela está tendo aportes de um investidor estrangeiro, já que o lucro de seu único acionista formal (uma rede de papelarias) em 2024 foi de apenas R$ 78,6 milhões.

Sinal vermelho

Três Graças - Divulgação/TV Globo

A Globo está preocupada com a queda livre nos índices de audiência de Três Graças. A emissora acredita que a novela está com uma barriga em sua história e encomendou a reedição de vários capítulos, e alguns textos também estão sendo reescritos de última hora. Os executivos da rede querem que a trama consiga se estabilizar em pelo menos 40% de share em São Paulo.

É POP OU FLOP?

É pop... o Roda a Roda, tradicional game show dominical do SBT. Mesmo sem nenhum investimento e estando no ar há anos sem mudanças significativas, o programa continua sendo uma das maiores audiências da emissora, muito por conta do carisma de Rebeca Abravanel - que já mostrou várias vezes merecer um formato mais interessante e atual.



É flop... a reprise de Rainha da Sucata, que não caiu no gosto dos telespectadores do Vale a Pena Ver de Novo. A novela está com muito menos audiência que suas antecessoras na faixa horária e está prejudicando o desempenho do horário nobre da Globo. O canal, inclusive, já debate uma edição mais acelerada do folhetim para as próximas semanas.