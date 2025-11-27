Fim de ano da Globo - Reprodução/TV Globo

Publicado 27/11/2025 00:00

Depois de pavorosas campanhas da Record e do SBT ressuscitando mortos, agora chegou a vez da Globo passar vergonha com inteligência artificial. A rede, que está cortando gastos em todos os setores por não ter atingido a meta comercial esperada para 2025, decidiu usar e abusar de imagens computadorizadas para anunciar sua programação de fim de ano. O problema é que até mesmo estrelas da emissora foram recriadas digitalmente e se tornaram quase irreconhecíveis - como no caso de Poliana Abritta e Maju Coutinho. O resultado, evidentemente, virou piada nas redes sociais.

O futuro do SBT

Ganhou força nos bastidores do SBT a teoria de que Rinaldi Faria não terá um substituto na superintendência artística e de programação. Não são poucos os que apostam que Daniela Beyruti, CEO da emissora, deverá extinguir o cargo e distribuir as responsabilidades da função para executivos que já fazem parte da atual estrutura da companhia. Poucos acreditam em alguma movimentação relevante ainda neste ano.

Mudanças na Jovem Pan

Morning show - Reprodução/Jovem Pan News

O Morning Show está na linha de tiro na Jovem Pan News. Com baixa audiência e faturamento abaixo das expectativas, a revista eletrônica liderada por André Marinho deverá ser cancelada nas próximas semanas. A tendência é de que o horário dele seja preenchido por uma nova atração com pegada mais humorística - Carioca, ex-Pânico, é um dos cotados para apresentar o projeto.



CNN prepara novo jornal

HORA H VALE ESTE - Divulgação/CNN Brasil

A Canal D antecipa, com exclusividade, a identidade visual do Hora H, novo jornalístico da CNN Brasil. O telejornal, que tem estreia confirmada para o próximo dia 8, será exibido das 18h às 20h e contará com o comando de Thais Herédia. O noticioso terá uma pegada mais analítica para servir como contraponto para os produtos das concorrentes na mesma faixa.



É POP OU FLOP?

É pop... a nova temporada de Aeroporto - Área Restrita, disponível no HBO Max e na programação do Discovery Channel. Mesmo em seu sétimo ciclo de episódios, com um oitavo já confirmado para o próximo ano, a série documental segue se destacando como um dos melhores produtos dos últimos anos no pais. Faz falta, inclusive, a sua exibição na TV aberta.



É flop... o MasterChef Celebridades, que a Band estreou há duas semanas. E nem falo de audiência: mesmo com um elenco com relativo potencial, o canal conseguiu a proeza de entregar uma produção enfadonha, previsível e tão chata ao ponto de parecer previamente roteirizada. É mais um sinal de que o formato precisa, com urgência, de descanso.