Tadeu BBBReprodução/TV Globo

Publicado 04/12/2025 00:00

A Globo está fazendo de tudo para evitar o fracasso da próxima temporada do BBB. O reality, que pela 1ª vez não terá nenhum envolvimento de Boninho, decidiu terceirizar ao telespectador a responsabilidade da escolha dos participantes anônimos. Todos os integrantes do grupo Pipoca só vão entrar no confinamento definitivo após aprovação do público, que terá a chance de escolher seus favoritos em um pré-confinamento em cinco casas de vidro, uma em cada região do país.

Desenhos em 2º lugar

Há alguns dias, a Canal D noticiou a primeira derrota do Domingo Animado para a Record. No entanto, é relevante dizer que o programa infantil foi vice-líder na Grande São Paulo em novembro, com 1,7 ponto de média, número que representa uma vantagem de 42% diante da Record. A atração, por sinal, também garantiu o segundo lugar na audiência nacional.

É um problema, mas depende

Apostas SBTReprodução/SBT

O SBT Brasil de terça (2) exibiu uma longa reportagem, que durou quase 10 minutos, classificando o vício em jogos e apostas esportivas como "um problema de saúde pública". A emissora, no entanto, parece não se importar com isso. No intervalo comercial seguinte, foi ao ar um extenso comercial da Bet do Milhão, recém-lançado cassino virtual do conglomerado da família Abravanel.







Datena e seus 2 empregos

Lula e DatenaDivulgação/Ricardo Stuckert

O anúncio de que José Luiz Datena conciliará seu programa policial na RedeTV! com um talk show na TV Brasil causou espanto em muita gente, mas passou longe de gerar estranheza no canal de Amilcare Dallevo Jr. e Marcelo de Carvalho. A emissora, que agora defende o atual governo com unhas e dentes, até pensa em retransmitir a nova atração da estatal em um horário alternativo.

É POP OU FLOP?

É pop... o Jornal da Band, que está cada vez mais firme na terceira colocação de audiência. Eduardo Oinegue e Adriana Araújo formam uma das melhores duplas dos telejornais na atualidade. E o formato do noticioso, que é bem diferente de seus principais rivais, segue sendo um diferencial importante. A boa performance, por sinal, também se estende ao YouTube.



É flop... a reta final de A Fazenda. Empacada no ibope, a temporada do reality show tem um desfecho mais do que previsível, com apenas dois participantes tendo chances factíveis de levar o prêmio milionário. No confinamento, os barracos estão cada vez mais despropositados, dignos daqueles programas armados da MTV. E ainda faltam três semanas para a grande final...