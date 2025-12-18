Flamengo - Divulgação/Flamengo

Flamengo

Publicado 18/12/2025 00:00

A derrota do Flamengo na Copa Intercontinental operou um verdadeiro milagre da audiência na Globo. Números prévios obtidos pela Canal D apontam que a partida disputada contra o PSG chegou a marcar 44 pontos no Rio de Janeiro, índice que representa o maior ibope do ano na cidade. Em São Paulo, o jogo teve pico de 22, marca muito expressiva para a faixa horária. Em Vitória, que conta com uma grande torcida rubro-negra, a partida chegou a 37 pontos.

Mais um show no SBT

O SBT realocará os patrocinadores do cancelado Natal é Amor, de Zezé Di Camargo, em um outro show temático. A emissora corre contra o tempo para viabilizar um novo convidado para protagonizar uma atração especial com exibição ainda neste ano. Os estúdios já foram reservados para uma grande gravação no próximo dia 23, e a rede também já convocou caravanas para o auditório da próxima filmagem.

Champions na Record

Champions

ChampionsDivulgação/UEFA

A Record não esconde que pensa em entrar na disputa pela aquisição do próximo ciclo da Champions. Garantida no SBT por apenas mais uma temporada (até 2027), a competição despertou o interesse da rede por conta de seu alto potencial financeiro, aliado ao fato do torneio não ser sazonal, como a Copa do Mundo - ou seja, é mais fácil diluir os custos com o passar dos meses.







Band quer mudar manhãs

Valor da Vida

Valor da VidaDivulgação/Band

A Band avalia reestruturar sua programação matinal depois de abril, com o término da novela Valor da Vida. Amarrada ao folhetim por uma obrigação contratual, a emissora só espera a trama chegar ao fim para liberar sua grade até 8h para a Igreja Universal. O Bora Brasil, atualmente das 8h15 às 11h, deverá perder parte de seu tempo para um novo programa esportivo.

É POP OU FLOP?

É pop... o GE TV, projeto digital do esporte da Globo. A emissora passou com louvor pela sua primeira prova de fogo, vencendo a Cazé TV em todos os confrontos durante o Intercontinental da FIFA. Além disso, é digno de nota que o canal finalmente está conseguindo ter identidade própria, se distanciando do modelo de sua rival (e inspiração).



É flop... o Jornal do SBT News. De todos os noticiários do recém-lançado canal de notícias, o de Celso Freitas e Marina Demori é o único que não tem nenhum ponto positivo. O seu formato é chato e arrastado, a dupla de apresentadores não tem nenhuma química e o horário, quando todas as rivais estão com seus principais programas, também não colabora.