Mais SBT - Divulgação/SBT

Publicado 12/12/2025 00:00

Com uma operação deficitária desde o seu primeiro dia de operação, o +SBT passará por uma profunda reestruturação em breve. A emissora já iniciou uma limpa no catálogo da plataforma de streaming, removendo conteúdos que tinham custo elevado de direitos de imagem, como Casa da Angélica, Veja o Gordo e Sabadão Sertanejo, além de episódios históricos do Casos de Família e do Domingo Legal, quando ainda apresentado por Gugu Liberato (1959-2019). O canal, inclusive, discute a possibilidade de lançar um plano pago para a plataforma, que atualmente é 100% gratuita.

Procura-se o apresentador

José Luiz Datena sumiu da RedeTV!. Depois de se despedir do Brasil do Povo no último sábado (6) com um "até segunda”, ele não apareceu mais no telejornal, que tem sido apresentado desde então por Willian Kury, que habitualmente é repórter do RedeTV! News. Nos bastidores, comenta-se que o veterano decidiu se dar férias sem avisar para ninguém, aproveitando de uma brecha contratual.

Gato no telhado

Luiz Ávila - Divulgação/TV Globo

A cobertura da prisão de Jair Bolsonaro causou um grande mal-estar na cúpula do jornalismo da Globo. Há uma avaliação de que o trabalho da emissora em Brasília, cidade que deveria estar preparada para o noticiário, foi insatisfatório e muito abaixo do esperado. O furo da prisão, por exemplo, veio de São Paulo. A bolsa de apostas aponta que a performance ruim da redação provocará a saída de Luiz Ávila do comando do jornalismo da capital - ele está no cargo desde 2018.









Mistério na Libertadores

Libertadores - Divulgação/CONMEBOL

A CONMEBOL finalmente anunciou formalmente os vencedores da licitação dos direitos de transmissão da Copa Libertadores, mas se esqueceu de um pequeno (grande) detalhe: mais de metade das partidas da competição simplesmente ainda não foram adquiridas por ninguém. A ESPN, como já acontece, comprou apenas 50% da competição.



É POP OU FLOP?

É pop... a campanha de lançamento do SBT News, que entrará no ar oficialmente na próxima segunda-feira (15). Com exceção de alguns erros, como a presença de funcionários demitidos em seu primeiro institucional, a emissora está mandando bem no material publicitário do novo canal.



É flop... as incontáveis mudanças no Aqui Agora, do SBT. O programa acumula mais mudanças em sua apresentação do que pontos de audiência, e ainda assim a rede insiste em achar que jornalístico poderá sair da quarta colocação no Ibope. É um produto ruim, muito pior que seus concorrentes.