Datena - Reprodução/RedeTV!

Publicado 17/12/2025 00:00

Afastado da RedeTV! há duas semanas, José Luiz Datena foi submetido a uma cirurgia cardíaca. O âncora do Brasil do Povo precisou desentupir suas artérias por conta de complicações relacionadas ao diabetes. Com a aparência abatida, ele surgiu nas redes sociais para agradecer aos médicos e explicar o seu quadro de saúde. "Meu quadro realmente estava muito grave. Mas agora eu já estou livre por um tempo", celebrou o comunicador, que ainda não tem data para voltar ao trabalho.



SBT News estreia com boa audiência

Sem aferição de audiência nas plataformas da Kantar Media, o SBT News entrou no ar na última segunda-feira (15) se baseando com os dados de performance no YouTube e nas TVs conectadas. Ao menos nas plataformas digitais, o canal de notícias do Grupo Silvio Santos está fazendo bonito: seus telejornais estão alcançando números semelhantes aos conquistados pela CNN Brasil, mesmo com muito menos destaque nas recomendações dos serviços.

Benja tapa buraco de Zezé

Benja - Reprodução/SBT

O SBT não fará nenhum novo especial para substituir Natal é Amor. A atração, que seria liderada pelo cantor Zezé Di Camargo, será substituída pela programação habitual da emissora na noite de hoje (17), com um capítulo maior da novela mexicana A.Mar, Programa do Ratinho e o Arena SBT, de Benjamin Back -- que seria empurrado para a madrugada se o show não tivesse sido cancelado.

Turquia na Record

Chamas do Destino, novela da Record - Divulgação/Record

Os bons índices de Força de Mulher e Mãe provocaram a abertura de mais um horário de dramaturgia turca na Record. A partir do dia 5 de janeiro, a emissora exibirá a novela Chamas do Destino na faixa das 22h30, atualmente ocupada por A Fazenda e pela linha de shows da rede. O canal acredita que o folhetim firmará a rede na vice-liderança em uma faixa marcada pela forte concorrência do SBT.



É pop... a decisão do SBT em não exibir o especial natalino de Zezé Di Camargo. Se o cantor tivesse apenas manifestado descontentamento com o editorial da emissora, não haveria problema algum. Mas o artista perdeu toda a razão ao dizer que uma empresa controlada majoritariamente por mulheres estava se "prostituindo" para o atual governo.



É flop... a novela Três Graças, da Globo. Falta muito pouco para ser possível afirmar que o folhetim de Aguinaldo Silva não tem mais jeito no quesito audiência -- ela caminha a passos largos para um dos piores desempenhos da história da faixa horária. Além disso, a trama apenas anda em círculos, sendo aclamada apenas por uma bolha na internet.