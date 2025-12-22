Roberto Carlos - Divulgação/TV Globo

A Globo terá uma dobradinha inusitada em sua programação do próximo domingo, dia 28. Sem jogos de futebol, a rede decidiu apostar em uma configuração inédita, abrindo mão do expediente da transmissão de dois filmes, que era a praxe para datas sem eventos esportivos. Ao meio-dia, depois do Esporte Espetacular, a rede reapresentará o show de Roberto Carlos em Gramado. Depois, na faixa das 14h15, irá ao ar Titanic, que volta ao catálogo da Temperatura Máxima depois de 23 anos.







Erramos

A Canal D de sexta (19) cometeu um erro ao noticiar a programação de filmes da Globo para janeiro. Até aqui, as únicas definições para o final de dezembro e o início do próximo ano na grade são os longas Aqueles Que Me Desejam a Morte e Luca, no Domingo Maior e na Tela Quente dos dias 28 e 29, respectivamente. Nas noites de sexta, a partir do dia 9, a emissora exibirá a série The Castaways.

Mais Jornal da Manhã

Roberto Nonato - Reprodução/Jovem Pan

A Jovem Pan promoverá mais uma mudança em sua programação nas próximas semanas. O Jornal da Manhã, atualmente em uma única edição, será dividido em dois: a primeira edição, das 5h às 7h, será comandada por Roberto Nonato. A segunda edição, das 7h às 10h, contará com a recém-contratada Beatriz Frehner e mais um nome (o mais cotado até aqui é Daniel Adjuto).

Sucateamento no SBT

Jornal do SBT News - Reprodução/SBT News

Jornal do SBT NewsReprodução/SBT News

O sucateamento histórico do jornalismo do SBT virou um problema para o SBT News. O canal está com dificuldade em questões banais, como a reedição de materiais da TV aberta e reapresentações de seus próprios telejornais. O SBT Brasil vai ao ar da mesma forma que na TV aberta, com citações da hora da exibição original e um relógio defasado. O mesmo acontece com a reprise do Jornal do SBT News, que vai ao ar à 1h da manhã com selo "ao vivo" e relógio apontando 18h30.



É pop... os especiais musicais que o SBT está transmitindo desde a semana passada. Os conteúdos estão bem-produzidos, com variedade interessante de cantores principais e convidados. É uma lufada de ar fresco em meio ao mais do mesmo preparado pelas concorrentes para o final de ano.



É flop... a ideia da Record de adquirir o formato do game show Boom!, comandado por Silvio Santos no final da década passada. A aquisição, antecipada pelo colunista Flávio Ricco, é injustificável. É um produto chato, enfadonho e com trajetória mambembe em vários países do mundo. Na maioria deles, o programa foi cancelado ainda com episódios inéditos para exibir.