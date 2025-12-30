O Agente Secreto - Divulgação/TV Globo

O Agente SecretoDivulgação/TV Globo

Publicado 30/12/2025 00:00

A Globo acredita que o Brasil terá sucesso em mais uma temporada de premiações de cinema. Pela primeira vez na história, a emissora transmitirá o Globo de Ouro, que irá ao ar no dia 11 de janeiro, depois do ‘Fantástico’. O filme ‘O Agente Secreto’ disputará três estatuetas, sendo a 1ª produção nacional a conseguir tantas indicações. A rede também deverá exibir a cerimônia do Oscar - ela já chegou a um acordo com a Disney, mas só oficializará a compra se o Brasil estiver na premiação.

Por falar em Globo...

A emissora chegará ao primeiro mês do ano com uma série de problemas para lidar. O fracasso de ‘Rainha da Sucata’, em cartaz no ‘Vale a Pena Ver de Novo’, contaminou os índices de audiência do horário nobre, que está com vendagem abaixo das expectativas para as primeiras semanas de 2026. A esperança da cúpula da rede é que ‘Três Graças’, que passará por uma intensa campanha de relançamento, consiga decolar e impulsione os números do ‘Jornal Nacional’ e do ‘BBB 26’.

Divulgação excessiva

Chamas do DestinoDivulgação/Record

A Record está apostando todas as suas fichas no sucesso de ‘Chamas do Destino’, novela turca que será exibida no mesmo horário do ‘Big Brother Brasil’ - e que entrará no ar uma semana antes do reality, já na próxima segunda-feira (5). Em uma única edição do Cidade Alerta, as manchetes policiais foram divididas com a divulgação do folhetim em 9 ocasiões.

Acidente com helicóptero

HelicópteroReprodução/Record

O helicóptero da Band ficou destruído após um pouso de emergência na noite de ontem (29). A aeronave estava fazendo imagens para o Brasil Urgente quando teve uma pane no motor e precisou pousar no estacionamento de uma transportadora em Guarulhos, na Grande São Paulo. Os dois ocupantes do voo sofreram apenas ferimentos leves.

ATÉ 2026!

Essa foi a última edição da Canal D em 2025. A coluna fará uma pausa de dois dias, não sendo publicada nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, voltando à O DIA nesta sexta-feira (2). Aos leitores, colegas de Redação e parceiros, fica o desejo de um novo ano próspero, de paz e muitas realizações. Nos reencontraremos em 2026!