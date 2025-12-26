Adriana Araújo - Divulgação/Band

Durou menos de dois anos a passagem de Adriana Araújo pela BandNews TV. O Entre Nós, comandado por ela na faixa da tarde, não fará mais parte da programação do canal já a partir da próxima semana. Com audiência abaixo da expectativa, o jornalístico tinha custo de produção acima da média do canal de notícias da Band. Não haverá um novo telejornal para ocupar o espaço do noticioso, que será preenchido com uma readequação dos horários da programação já existente.



Fogueira das vaidades

Dudu Camargo ainda nem estreou nos jornalísticos da Record, mas já virou motivo de preocupação nos bastidores da emissora. Não são poucos os profissionais que enxergam o pupilo de Silvio Santos como ameaça para seus respectivos empregos. Muitos, inclusive, torcem abertamente para que ele logo se envolva em um escândalo mais surreal que o da toalha e do micro-ondas.

Galvão, amigos e SBT

Galvão BuenoReprodução/Band

Nos bastidores do SBT, é provável a ida de Galvão e Amigos -- encerrado pela Band no dia 22 -- para a rede em 2026. A tendência é que ele assuma parte das noites de quarta, provisoriamente ocupadas com um reality de namoro, já que o Arena SBT, de Benja, voltou para as segundas-feiras.

Globo em queda

Amauri SoaresDivulgação/TV Globo

Há uma grande probabilidade de que a Globo, líder crônica de audiência na Grande São Paulo, seja suplantada pelo conjunto das plataformas de streaming na média de dezembro. A derrota, se confirmada, acontecerá justamente no encerramento de um ano simbólico para a emissora, que passou boa parte de 2025 festejando seus 60 anos no ar.



É pop... a tradição da Globo em abrir mão de parte de seus telejornais matinais para exibir filmes no Natal e no ano novo. A medida, ainda que desastrosa em termos de audiência, é representativa e necessária. Ninguém merece passar datas especiais assistindo um noticiário sangrento e carregado, que seguem normalmente em cartaz nos canais ao lado.



É flop... o especial Seja Luz, do SBT. A história, indiscutivelmente muito bonita, não serviu para um programa de TV. Se a emissora tivesse optado por reproduzir o espetáculo em um estúdio, e não apenas filmado a peça em um teatro, o resultado poderia ter sido interessante. Do jeito que foi feito, deixou muito a desejar, inclusive tecnicamente.