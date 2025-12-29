Luccas Neto - Reprodução/YouTube

Publicado 29/12/2025 00:00

Luccas Neto não é mais funcionário do SBT. A emissora decidiu rescindir o contrato de parceria com o apresentador, que ocupava parte das manhãs de sábado da rede desde março de 2024. O vínculo, que só chegaria ao fim no final de fevereiro, foi abreviado para que o canal pudesse chegar ao novo ano já sem transmitir o programa ‘Luccas Toon’, que foi ao ar pela última vez no dia 27. O espaço da atração, que era exibida das 6h às 6h45, será preenchido por uma versão maior do ‘Sábado Animado’.

Mural da vergonha

O fim do 'Luccas Toon' marca também mais um fracasso da gestão de Daniela Beyruti. Das nove produções lançadas pela executiva em 2024, apenas 3 seguem no ar: o diário 'Podnight' e os semanais 'Sabadou' e 'Eita Lucas!'. Em menos de dois anos, a rede já cancelou, além do infantil, o matinal 'Chega Mais', o jornal 'Tá na Hora' e os semanais 'SBT Agro', 'Circo do Tirú' e 'É Tudo Nosso!'.

Band investe em filmes

Bad BoysDivulgação/Band

A Band decidiu investir em blockbusters para tapar o buraco entressafra de suas produções. Hoje, na faixa das 22h30, a emissora exibirá ‘Bad Boys 2’, que costumava ter bons índices de audiência na Record. No primeiro domingo de janeiro, às 18h, a rede transmitirá ‘Karatê Kid 3’. Além disso, também haverá espaço para filmes nas noites de sábado.





Virada abençoada

Amilcare DallevoDivulgação/RedeTV!

A RedeTV! decidiu vender a sua programação no Réveillon pelo 4º ano seguido. O canal de Amilcare Dallevo Jr. encurtará o 'Superpop' e não exibirá o 'Companhia Certa', de Ronnie Von, no dia 31 para transmitir o culto da virada da Igreja Maranata, que já virou uma espécie de tradição da emissora.



É POP OU FLOP?

É pop... o filme 'Setembro 5', que entrou para o catálogo da Netflix há alguns dias. Indicado ao Oscar de Melhor Roteiro Original, o longa é quase obrigatório para quem gosta de televisão e de bastidores do Jornalismo. O caso retratado na produção, por sinal, tem semelhanças com uma cobertura bem conhecida da TV brasileira.



É flop... os especiais de final de ano da Record. Diferentemente da Globo, a emissora até apostou em produções inéditas, mas não conseguiu nada que tivesse algum sentido: o canal já colocou no ar um show de Naiara Azevedo, que não lança um sucesso há anos, e um filme sobre os Mamonas Assassinas, que já estava pegando mofo na gaveta da rede.