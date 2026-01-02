Rinaldi Faria - Divulgação/Jovem Pan

Publicado 02/01/2026 00:00

Rinaldi Faria está de volta ao mercado televisivo. Contrariando uma prática habitual de mercado, o SBT não aplicou uma cláusula de no-compete ao seu outrora principal executivo do SBT, que anunciou ontem que fechou uma parceria com a Jovem Pan. A Rede Mais Família, que faz parte do line-up de televisão aberta nas principais metrópoles do país, passará a transmitir a programação do canal da família Amaral de Carvalho já a partir do dia 7 - a emissora, vale lembrar, seria utilizada para transmitir o ‘SBT News’, que ficou restrito ao digital e a TV por assinatura.

O dono da bola

Faria, que durante um ano foi responsável por todas as estratégias do SBT, terá papel semelhante na Jovem Pan TV - a operação aberta do conglomerado não terá a palavra "news" em seu nome. O executivo, mais conhecido pelo papel de CEO no Grupo Patati Patatá, terá um papel consultivo na programação da emissora, segundo apurou a Canal D. A transação de arrendamento da Rede Mais Família, conste-se, é válida por ao menos 2 anos e renderá alguns milhões por mês ao empresário.

Mais João Kleber

João Kleber - Reprodução/RedeTV!

A RedeTV! decidiu ampliar o espaço de João Kleber em sua programação. Neste mês, já a partir da próxima semana, além do diário ‘Madrugada Animada’ e do dominical ‘Para Aqui!’, ele estará nas noites de quinta-feira, ocupando o espaço de uma das reprises do ‘Operação de Risco’. Um dos quadros da atração, que também se chamará ‘Para Aqui!’, é o ‘Teste de Fidelidade’.





O mistério do 'Aqui Agora'

Aqui Agora - Reprodução/SBT

Tido como morto até por vários executivos do SBT há meses, o ‘Aqui Agora’ conseguiu chegar a 2026. Mesmo com audiência muito ruins e dando prejuízo aos cofres da rede, o noticioso é uma obsessão de Mauro Lissoni, que continua defendendo o projeto com unhas e dentes. A má-fase de Coração Indomável, que voltou a perder para o ‘Brasil Urgente’, também pesa a favor do jornal na balança.

É POP OU FLOP?

É pop... a despedida de Ticiane Pinheiro do ‘Hoje em Dia’ (e da Record). Contrariando a lógica histórica de que funcionários não merecem despedidas, a apresentadora ganhou uma extensa homenagem da emissora no programa matinal e em suas redes sociais. Ficou ainda mais escancarado que as portas da emissora seguem escancaradas para ela.



É flop... a constrangedora cobertura da virada do ano no ‘SBT News’. Enquanto todos os demais canais de notícias controlados por TVs abertas transmitiam a queima de fogos, a recém-lançada rede reapresentava um jornal exibido às 18h. O desleixo é tanto que o tal jornal foi majoritariamente ocupado por reportagens sobre o planejamento da virada do ano nas regiões.