Rinaldi - Divulgação/Rede Mais Família

Publicado 08/01/2026 00:00

Ontem era para ter sido um dia de festa na Jovem Pan. Não foi. Aos 45 do segundo tempo, a emissora descobriu que a sua tão almejada ida para a TV aberta não funcionaria como previsto. Desde o primeiro momento, o canal acreditava que iria assumir as transmissões da Rede Mais Família, do empresário Rinaldi Faria, e que ela apenas seria transferida do canal 36.1 para o 19.1 de São Paulo. Na noite de terça-feira (6), o conglomerado descobriu que Rinaldi Faria, na verdade, planejava dar para a TV de Tutinha uma outra frequência, até então ocupada pela grade da Rede Boas Novas.



Futuro ameaçado

Tutinha ficou enfurecido ao descobrir que a sua tão sonhada TV aberta não era da frequência que durante anos pertenceu ao jornal O Estado de S.Paulo. O empresário ordenou a suspensão imediata do acordo feito com o ex-chefão do SBT, e sinalizou que a parceria só será retomada se Faria aceitar transformar a atual Rede Mais Família na Jovem Pan em sinal aberto. O problema é que o CEO do Grupo Patati Patatá, segundo apurou a Canal D, já sinalizou várias vezes que não quer se desfazer do canal 36. Até aqui, tudo caminha para que os dois grupos levem a questão para a esfera judicial.

O futuro do Roda Viva

Vera Magalhães - Reprodução/TV Cultura

A demissão de Vera Magalhães continua dando o que falar. Por mais que Leão Serva, ex-diretor de Jornalismo da Cultura, tenha dito em suas redes sociais que o canal fez um acordo com o bolsonarismo, a realidade parece ser outra. Fontes da Canal D bem-posicionadas na estrutura da FPA garantem que a apresentadora do Roda Viva foi, na verdade, dispensada por ser pouco alinhada à esquerda. Os nomes que lideram as apostas para assumir a bancada do programa são muito mais engajados politicamente – jornalistas dos dois espectros políticos estão entre os mais cotados.

Cadê a Cariúcha?

Cariúcha - Reprodução/SBT

Estrela do Fofocalizando, a eterna Garota da Laje não apareceu no programa de fofocas do SBT nos últimos dias, alimentando boatos de que ela estaria suspensa por conta da confusão protagonizada com o médico Danilo Bravo no último final de semana. A apresentadora, porém, está cumprindo um período de férias previamente combinadas com a rede. Ela voltará ao ar apenas em 19 de janeiro.



É pop... a cobertura da Times Brasil | CNBC sobre os desdobramentos envolvendo a prisão de Nicolás Maduro. Ela foi o único canal de economia a mudar sua programação no último final de semana para focar no assunto e, sem a pressão da audiência em tempo real, conseguiu trazer uma abordagem diferenciada do tema, com foco no impacto do caso na economia da América Latina.



É flop... o recém-estreado reality Love Taste, da programação do SBT. O programa não é apenas ruim, ele é verdadeiramente muito ruim. A ideia, extremamente batida, sequer conseguiu ser bem-executada. A dupla de apresentadores, composta por Carlos Bertolazzi (Cozinha Sob Pressão) e Milene Uehara (Programa do Ratinho), não deu liga. O horário de exibição, conste-se, é outro erro.