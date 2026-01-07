Vera Magalhães - Divulgação/TV Cultura

A Canal D antecipou em 10 de novembro e, mais uma vez, acertou. Vera Magalhães está oficialmente fora da TV Cultura, que promoverá uma grande reestruturação no ‘Roda Viva’. A jornalista até queria continuar no jornalístico por mais um ano, mas esbarrou na falta de interesse da Fundação Padre Anchieta, que planeja festejar os 40 anos do principal programa de sua história com uma nova roupagem. Ela continuará aparecendo em edições pré-gravadas até o próximo mês, mas a rede planeja anunciar o novo âncora da atração ainda em janeiro.



Mudanças no SBT News

O recém-lançado canal de notícias do SBT enfrentará suas primeiras mudanças em breve. A direção da rede está sondando profissionais de emissoras concorrentes para reforçar a sua programação, principalmente na faixa da tarde, vista como a mais competitiva das redes noticiosas. O plano não é acabar com nenhum com jornal, tampouco substituir os apresentadores atuais, mas apostar em duplas, como já acontece no ‘News Manhã’ e no ‘Jornal do SBT News’.

'Fofocalizando' em boa fase

FofocalizandoDivulgação/SBT

A direção do SBT está festejando os bons índices de audiência do ‘Fofocalizando’ nas últimas semanas. Apesar de não conseguir sair da terceira colocação em sua faixa horária completa, o programa de fofocas ultrapassa a Record em alguns minutos e conseguiu espantar o fantasma da Band. Muitos torcem para que a atração ganhe mais tempo na nova programação da emissora.

Copo meio cheio

Acerte ou CaiaReprodução/Record

Com dificuldades para se impor em São Paulo, em que se consolidou na terceira colocação, o ‘Acerte ou Caia!’ tem feito bonito no restante do país. No último domingo (4), o programa da Record chegou à liderança de audiência em Curitiba, Vitória e Goiânia. No Painel Nacional de Televisão, a atração de Tom Cavalcante chegou a marcar 7 pontos, assegurando a vice-liderança isolada no horário.

É POP OU FLOP?

É pop... as transmissões da Copinha feitas pela XSports. Os jogos do torneio responsável por abrir o calendário futebolístico nacional incrementaram significativamente os resultados do canal esportivo, que alcançou os maiores números de audiência de sua história no último final de semana.



É flop... a qualidade técnica de ‘O Auto da Compadecida 2’, que está em cartaz no horário nobre da Globo. Praticamente todos os cenários da produção foram substituídos por um imenso paredão de LED. Se o resultado já ficou tenebroso na televisão, imagina nos cinemas? Ao menos poderiam ter investido em um equipamento com qualidade minimamente aceitável.