BBB 26Reprodução/TV Globo

Publicado 06/01/2026 00:00

O ‘BBB 26’ é a última esperança de salvação do horário nobre da Globo. A emissora acredita que o reality, ainda que desgastado por conta do fracasso de sua temporada anterior, terá capacidade de atrair público para ‘Três Graças’, que se firmou como um problema nos números da rede, derrubando até mesmo o ‘Jornal Nacional’, que tende a ser ainda mais prejudicado a partir da próxima segunda (12), com a estreia de ‘Coração Acelerado’ na faixa das 19h. Ainda que o novo folhetim tenha potencial, ele deve levar algum tempo para emplacar, afetando ainda mais a faixa noturna do canal.

Nada se cria, tudo se copia

Sem ter o que exibir nas noites de segunda-feira com a transferência de Galvão Bueno para o SBT, a Band decidiu recorrer a uma estratégia manjada da RedeTV!. O policialesco ‘Linha de Combate’, que já era usado para tapar buraco nas madrugadas de domingo, passou a ser exibido no horário do esportivo. A atração, por sinal, passará a ter o mesmo papel do ‘Operação de Risco’: por seu potencial razoável de audiência, o jornalístico (mesmo que descontinuado) aparecerá em diversas faixas.

Operação passa-pano

Balanço GeralReprodução/RIC Record

Como antecipado em 1ª mão pela Canal D, a Record decidiu não punir o apresentador Guilherme Rivaroli, que torceu ao vivo por mais tragédias em 2026. A RIC, afiliada da emissora no Paraná, insiste que se trata de um caso isolado e que a fala não representa o apresentador, tampouco a opinião da rede. Nos bastidores, no entanto, não são poucos os que falam que o âncora tem o hábito de fazer comentários problemáticos fora do ar, além de destratar colegas em funções inferiores. O pedido de desculpas lido por ele ontem (5), inclusive, foi roteirizado por Ivete Azzolini, diretora do canal.



Estreia misteriosa

TutinhaReprodução/Jovem Pan

A Jovem Pan estreará de supetão em sinal aberto amanhã (7). Apesar de ter feito parceria com a Rede Mais Família, a emissora de Tutinha não herdará a sintonia ocupada pela rede do Grupo Patati Patatá. A novidade, que inicialmente reexibirá a grade do canal de notícias do conglomerado, substituirá a TV Boas Novas, que operava em outra frequência controlada por Rinaldi Faria.

É POP OU FLOP?

É pop... a performance de Marcelo Casagrande, âncora do SBT e do ‘SBT News’, na cobertura dos ataques na Venezuela e da prisão de Nicolás Maduro. O jornalista ficou no ar durante praticamente 12 horas no último sábado (3), boa parte delas sozinho, traduzindo conteúdos em outros idiomas e tendo que improvisar. Foi, de longe, o maior destaque do noticiário caótico dos últimos dias.



É flop... o comportamento de Andressa Urach nos últimos dias. Sem ter mais o que inventar, a ex-modelo achou de bom tom afirmar que gravou um vídeo erótico com o seu próprio filho. Até a publicação desta edição, a tal filmagem não viu a luz do dia - e a coluna torce para que o ato sequer tenha acontecido. Andressa, se você quer aparecer, coloque uma melancia no pescoço.