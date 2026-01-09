Danilo Gentili - Lourival Ribeiro/SBT

Danilo GentiliLourival Ribeiro/SBT

Publicado 09/01/2026 00:00

Danilo Gentili, data hoje, não é mais contratado do SBT. O contrato do comediante com a emissora foi encerrado em dezembro e, até aqui, não foi renovado. A emissora tem interesse na manutenção do vínculo com o comediante, mas ele saiu de férias e está sem contato com os emissários da rede, sinalizando que só planeja discutir o assunto no final de janeiro, quando as gravações do The Noite vão ser retomadas – o programa está em recesso, reexibindo os melhores momentos de 2025.



Sem contrato, mas empregado

A ausência de um contrato formal, vale dizer, é apenas um mero detalhe. A chance de que o apresentador deixe a emissora é vista como muito remota. Danilo Gentili deverá voltar aos estúdios normalmente ainda neste mês, e fará o The Noite mesmo sem um aditivo contratual assinado. A informação da crise do comediante com o SBT, conste-se, foi antecipada pelo site O Fuxico.

Manhã sem Você

Manhã com Você - Divulgação/RedeTV!

Manhã com VocêDivulgação/RedeTV!

Durou pouco a mais nova tentativa da RedeTV! de ter um Mais Você para chamar de seu. A última edição do Manhã com Você irá ao ar na manhã de hoje (9), e o programa será substituído por vídeos virais da internet. Toda a equipe do programa, com exceção do diretor Alexandre Petillo e da apresentadora Taísa Pelosi (que está grávida), foi demitida. A atração durou apenas 4 meses.

Palavra do chefão

Guillermo Pendino - Divulgação/Band

Guillermo PendinoDivulgação/Band

Oficialmente empossado como diretor-geral de Programação e Conteúdo da Band, Guillermo Pendino deu sua primeira declaração sobre a nova fase na emissora. "Estou muito feliz de chegar em uma casa que sempre me recebeu de braços abertos. Estou entusiasmado com o desafio de fazer conteúdos de qualidade de produção e para reestruturar a programação. Quero que a Band volte a crescer", afirmou o executivo.



É pop... o documentário O Mistério de Varginha, que estava em cartaz na noite da Globo. Fruto de uma coprodução da emissora com a EPTV, afiliada da rede em São Paulo e em Minas Gerais, o produto ficou muito interessante. A edição impecável e a boa pesquisa também são dignas de nota.



É flop... a forma com a qual o SBT tem tratado a novela Coração Indomável. O folhetim voltou a ter horário flutuante na programação da emissora e, ainda assim, continua marcando mais audiência que o Aqui Agora e o SBT Brasil – que estão mais consolidados do que nunca no 4º lugar do Ibope.