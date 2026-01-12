Tadeu Schmidt - Reprodução/TV Globo

Chegou o dia: logo mais, às 22h20, é a estreia oficial do BBB 26. O programa da Globo entrará em cartaz com uma missão quase impossível: incrementar a audiência da emissora em um momento delicado, com a rejeição de Três Graças e a estreia de uma nova novela das 19h – historicamente, folhetins demoram algumas semanas até emplacar. Nos últimos dias, a emissora transmitiu um programa especial, chamado Seleção BBB, mostrando o cotidiano dos participantes na Casa de Vidro. A iniciativa, apesar de ter feito barulho nas redes sociais, não rendeu grande coisa no Ibope.



Falta de curadoria

A equipe do SBT News não está se dando ao trabalho de selecionar quais episódios do The Noite serão exibidos no canal de notícias. No último sábado (10), foi ao ar uma entrevista com a cantora Gretchen, em que ela fala sobre suas harmonizações faciais e um procedimento estético nos glúteos. O programa de Danilo Gentili tem um longo acervo de entrevistas relevantes e que cairiam como uma luva na emissora. A equipe da rede, porém, parece não querer sequer fazer o mínimo.

Cortes na Globo

A Globo começou o ano fazendo uma série de demissões na GloboNews. No final da semana passada, o canal de notícias promoveu um passaralho na sua área técnica e operacional, que passará a ser cada vez mais automatizada. Os cortes só atingiram um profissional de vídeo: Vinícius Leal, repórter de São Paulo e apresentador substituto, foi demitido depois de 12 anos na emissora.

Ele volta?

Fora do ar há mais de um mês, José Luiz Datena é aguardado hoje (12) nas dependências da RedeTV! para reassumir o comando do Brasil do Povo. Muitos, no entanto, dizem que o jornalista voltará aos estúdios da emissora apenas para se demitir. Na semana passada, a rede dispensou o braço-direito do jornalista, alimentando ainda mais a teoria de que o âncora está com os dias contados por lá.



É pop... o programa Operação de Risco, da RedeTV!. Mesmo consolidado como uma espécie de Chaves da emissora, o jornalístico policial continua fazendo bonito em todos os horários em que é escalado. Na sexta-feira (10), mesmo com uma reprise, Jorge Lordello conseguiu vencer o SBT e garantiu uma raríssima medalha de bronze para o canal.



É flop... a preguiça da produção do Melhor da Tarde. O programa da Band adotou uma tática preguiçosa para as primeiras semanas do ano, com conteúdos velhos e até mesmo desconexos com a proposta da atração. Na quinta-feira (8), ele reapresentou uma reportagem do Jornal da Band de 25 de janeiro de 2025 como se fosse uma grande novidade.