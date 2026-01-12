rimeiro capítulo da trama relembrou início da carreira de Marília Mendonça - Reprodução/TV Globo

Publicado 12/01/2026 22:14

Rio - "Coração Acelerado", nova novela das 19h da TV Globo, estreou nesta segunda-feira (12) e emocionou o público com uma homenagem para a cantora Marília Mendonça, que faleceu em um acidente aéreo em novembro de 2021.

A trama se inicia em 2016 e a protagonista Agrado (Isadora Cruz) é levada, ainda na infância, pela mãe, Janete (Leticia Spiller) ao show da Rainha da Sofrência. A jovem cantora revela ter a sertaneja como inspiração. "Quando eu crescer quero ser igual a ela", conta a mocinha.

O momento dedicado à cantora emocionou os usuários do X, antigo Twitter. "Eu não estava preparado pra primeira cena da novela ser a homenagem pra Marília Mendonça", escreveu um internauta. "Achei cinema demais a novela começar 10 anos atrás no show da maior cantora sertaneja do Brasil", disse outra. "Me emocionei de verdade com a homenagem à Marília Mendonça logo no primeiro capítulo", afirmou uma terceira.