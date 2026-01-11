Grazi Massafera no BBB 5 e ela, hoje, vivendo a personagem Arminda em ’Três Graças’ - Reprodução / X

Rio - A novela "Três Graças", da TV Globo, entregou um dos momentos mais comentados do fim de semana nas redes sociais. Neste sábado (10), o público foi pego de surpresa com uma cena em que a personagem de Grazi Massafera, Arminda, disparou críticas ácidas contra o Big Brother Brasil e as pessoas que participam. A ironia fina da sequência reside no fato de que Grazi é, reconhecidamente, o maior case de sucesso da história do gênero no Brasil, tendo conquistado o país originalmente no BBB 5, o qual ela ficou em segundo lugar.

Após perguntar onde estava a cuidadora da mãe, Gerluce (Sophie Charlotte), Arminda (Grazi Massafera) ouve a mãe festejar o começo do BBB 26. "Ai mãe, realmente a senhora não se cansa de me surpreender negativamente. BBB? Casa de vidro em shopping? Bando de gente sem futuro que entra nesse programa. Uma 'gentinha' desqualificada, e quando sai daí, não dá em nada, não vira nada. 'Fuleragem'", responde a vilã.

A reação no X (antigo Twitter) foi imediata e unânime: os internautas exaltaram a relação feita e a capacidade da atriz de brincar com a própria história. "Aguinaldo Silva gênio demais! Arminda debochando de quem entra no BBB falando que não vira nada, sendo Grazi uma das participantes mais lendárias do programa e que deu muito certo, surrando 100% dos campeões em seu pós! Genial!", comentou uma usuária da rede; "A Arminda, vulgo Grazi Massafera, julgando horrores quem participa do BBB. Absolute Novelão", elogiou outra pessoa; "Que ideia genial divulgar o BBB com a Grazi", escreveu uma fã. Outros destacaram a inteligência do roteiro em usar a imagem da estrela para gerar engajamento justamente na véspera da estreia da nova edição do Big Brother Brasil, marcada para esta segunda-feira (12).



O momento foi visto não apenas como uma cena cômica e bem executada, mas como uma estratégia genial de marketing. Ao colocar uma de suas maiores atrizes de teledramaturgia para "alfinetar" o programa que a revelou, a emissora conseguiu unir nostalgia e humor.