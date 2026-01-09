Ana Maria Braga reproduz receita de Gretchen e vira memeReprodução / TV Globo
No momento em que foi servir a sobremesa, que já começava a derreter, Ana Maria acabou se sujando e, enquanto colocava o doce no prato, deu sua opinião: “Gente, vira uma gororoba, Gretchen. É um ‘gororobão’. Sujei a mão inteira. É uma bomba calórica”, disse.
A cantora chegou a gravar um recado para o programa. No vídeo, Gretchen revelou que a família dela adora a sobremesa e torceu para que as apresentadoras gostassem do doce.
“Sabe suspiro? Pois é. Eu fico impressionada como essa receita sempre volta a viralizar. O pessoal testa em casa, se surpreende com a simplicidade e com o sabor. Me enviam os vídeos, me marcam nas postagem e vira e mexe me pedem para ensinar de novo. A ideia é fazer uma sobremesa bem rápida, com ingredientes super fáceis de encontrar e o melhor é que o creme de leite ajuda a quebrar o doce, deixando tudo no ponto ideal. Aqui em casa todo mundo adora”
Durante a prova, as feições das apresentadoras não passaram muita confiança e o trecho acabou viralizando nas redes. “Morrendo que a Ana Maria Braga e a Juju não gostaram da sobremesa de sorvete com suspiro da Gretchen”, riu um internauta. “Estava assistindo e fiquei esperando a Ana falar que não gostou”, disse outro. “Elas em absoluto silêncio”, apontou um terceiro. “Eu estou tendo minhas dúvidas de se a Ana Maria gostou desse suspiro com sorvete da Gretchen”, escreveu um quarto.
A Ana Maria Braga chamando a sobremesa da Gretchen o famoso suspiro com sorvete de flocos de gororoba pic.twitter.com/t1XSSvf4Ws— Televizona (@TeIevizona) January 9, 2026
