Ana Maria Braga reproduz receita de Gretchen e vira memeReprodução / TV Globo

Publicado 09/01/2026 14:38

Rio - Ana Maria Braga e Juliane Massaoka reproduziram a tradicional sobremesa de suspiros com sorvete feita pela cantora Gretchen, que voltou a viralizar nas redes sociais, durante o programa “Mais Você”, da TV Globo, nesta sexta-feira (9). A reação das apresentadoras, no entanto, chamou a atenção dos internautas.

A sobremesa, que sempre volta a viralizar entre os internautas, já se tornou um clássico da cantora Gretchen. Na travessa, a Rainha do Rebolado amassa suspiros, em seguida coloca sorvete de flocos e creme de leite. Detalhes de chocolate granulado finalizam o doce.



No momento em que foi servir a sobremesa, que já começava a derreter, Ana Maria acabou se sujando e, enquanto colocava o doce no prato, deu sua opinião: “Gente, vira uma gororoba, Gretchen. É um ‘gororobão’. Sujei a mão inteira. É uma bomba calórica”, disse.



A cantora chegou a gravar um recado para o programa. No vídeo, Gretchen revelou que a família dela adora a sobremesa e torceu para que as apresentadoras gostassem do doce.



“Sabe suspiro? Pois é. Eu fico impressionada como essa receita sempre volta a viralizar. O pessoal testa em casa, se surpreende com a simplicidade e com o sabor. Me enviam os vídeos, me marcam nas postagem e vira e mexe me pedem para ensinar de novo. A ideia é fazer uma sobremesa bem rápida, com ingredientes super fáceis de encontrar e o melhor é que o creme de leite ajuda a quebrar o doce, deixando tudo no ponto ideal. Aqui em casa todo mundo adora”



Durante a prova, as feições das apresentadoras não passaram muita confiança e o trecho acabou viralizando nas redes. “Morrendo que a Ana Maria Braga e a Juju não gostaram da sobremesa de sorvete com suspiro da Gretchen”, riu um internauta. “Estava assistindo e fiquei esperando a Ana falar que não gostou”, disse outro. “Elas em absoluto silêncio”, apontou um terceiro. “Eu estou tendo minhas dúvidas de se a Ana Maria gostou desse suspiro com sorvete da Gretchen”, escreveu um quarto.