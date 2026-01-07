Cena de Viviane Araújo com Belo em 'Três Graças' repercute antes de ir ao arReprodução / Globo
No trecho divulgado, Viviane surge como Consuelo, antigo amor de Misael, personagem interpretado por Belo. O reencontro acontece em tom de confronto e não passa despercebido. Em determinado momento, Consuelo se refere ao ex como “karma” e solta a frase: “Se ex fosse bom, Deus não mandava a gente amar o próximo”, declaração que repercutiu intensamente entre os internautas e se espalhou como um dos assuntos mais comentados do dia.
A cena marca um ponto relevante da narrativa. Na história, a reaparição de Consuelo no ferro-velho tem um objetivo claro: impedir que Misael cometa uma atitude extrema. A personagem ainda afirma conhecer detalhes do roubo das Três Graças e diz saber quem esteve envolvido no crime, elemento que amplia seu peso dramático e indica desdobramentos importantes para a trama.
Fora da ficção, o reencontro também desperta curiosidade. Viviane Araújo e Belo mantiveram um relacionamento entre 1998 e 2007, marcado por intensidade e episódios amplamente acompanhados pelo público, o que ajuda a explicar o interesse em torno da volta dos dois à mesma cena, agora em contextos completamente distintos.
Nos comentários do vídeo publicado pela emissora, a reação foi imediata. “Esse novelão não cansa de surpreender, tô amando”, escreveu um internauta. Outro admitiu: “Nunca nem vi essa novela, mas agora faço questão”. A fala de Consuelo também virou alvo de observações bem-humoradas, como: “O diretor não é inocente” e “Ela passou esse tempo todo com essa fala presa”. Entre elogios e ironias, o sentimento predominante foi de expectativa, resumido por um comentário direto: “Ansiedade a mil”.
