Cena de Viviane Araújo com Belo em 'Três Graças' repercute antes de ir ao arReprodução / Globo

Publicado 07/01/2026 19:27 | Atualizado 07/01/2026 19:28

Rio - A estreia de Viviane Araújo em "Três Graças", nova novela da Globo, vem despertando grande repercussão antes mesmo do capítulo chegar ao ar. A atriz iniciou as gravações nesta semana e voltou a contracenar com Belo, seu ex-marido, em uma sequência que rapidamente ganhou destaque nas redes sociais. As imagens, divulgadas pela própria TV Globo, chamaram atenção sobretudo pelo teor do diálogo entre os personagens.



No trecho divulgado, Viviane surge como Consuelo, antigo amor de Misael, personagem interpretado por Belo. O reencontro acontece em tom de confronto e não passa despercebido. Em determinado momento, Consuelo se refere ao ex como “karma” e solta a frase: “Se ex fosse bom, Deus não mandava a gente amar o próximo”, declaração que repercutiu intensamente entre os internautas e se espalhou como um dos assuntos mais comentados do dia.



A cena marca um ponto relevante da narrativa. Na história, a reaparição de Consuelo no ferro-velho tem um objetivo claro: impedir que Misael cometa uma atitude extrema. A personagem ainda afirma conhecer detalhes do roubo das Três Graças e diz saber quem esteve envolvido no crime, elemento que amplia seu peso dramático e indica desdobramentos importantes para a trama.



Fora da ficção, o reencontro também desperta curiosidade. Viviane Araújo e Belo mantiveram um relacionamento entre 1998 e 2007, marcado por intensidade e episódios amplamente acompanhados pelo público, o que ajuda a explicar o interesse em torno da volta dos dois à mesma cena, agora em contextos completamente distintos.



Nos comentários do vídeo publicado pela emissora, a reação foi imediata. “Esse novelão não cansa de surpreender, tô amando”, escreveu um internauta. Outro admitiu: “Nunca nem vi essa novela, mas agora faço questão”. A fala de Consuelo também virou alvo de observações bem-humoradas, como: “O diretor não é inocente” e “Ela passou esse tempo todo com essa fala presa”. Entre elogios e ironias, o sentimento predominante foi de expectativa, resumido por um comentário direto: “Ansiedade a mil”.

