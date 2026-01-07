Milene Uehara e Carlos BertolazziMauricio Fidalgo/Movioca e SBT

Rio - Sob o comando de Milena Uehara e Carlos Bertolazzi, o reality show  "Love Taste – Receita para o Amor" estreia nesta quarta-feira (7), às 23h, no SBT. Na atração, que une relacionamento, lifestyle e gastronomia, os participantes tem a missão de conquistar o coração e o paladar da pessoa amada. 
Essa será a primeira vez que Milene apresentará um programa. "Para mim, foi um presente o convite para apresentar o 'Love Taste'. Estou muito feliz e empolgada! Acho que o público vai se apaixonar por esse programa, assim como eu me apaixonei, vai torcer e vai querer atravessar a tela para provar cada comida maravilhosa", afirma. 
O chef Carlos Bertolazzi também celebra o novo desafio profissional. "É uma oportunidade incrível de sempre estar se reinventando, já fiz muita coisa de gastronomia na TV, mas misturar gastronomia com relacionamento é a primeira vez. Sem dúvida alguma é um reality gastronômico diferente de todos os outros formatos que buscam apenas a competição". Além de apresentar o programa, ele ainda será o responsável por auxiliar e avaliar a técnica, sabor e criatividade dos pratos.
No primeiro episódio da temporada, o público conhece melhor a Lover, Denise Sangiorgio, e seus pretendentes. No primeiro desafio, os participantes precisam preparar entradas que representem sua personalidade. Já na segunda prova, eles devem criar receitas imbatíveis, apostando em sabor, apresentação e emoção para conquistar a Lover.