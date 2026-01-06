Jaques (Marcello Novaes) coloca fogo na fábrica Boaz. Léo Rosario / TV Globo

Rio - A reta final da novela "Dona de Mim", da TV Globo, promete grandes emoções. Jaques (Marcello Novaes) decide se vingar da família Boaz, em cenas previstas para irem ao ar a partir desta quarta-feira (7), e vai colocar fogo na fábrica de lingerie.
O vilão vai conseguir entrar no local ao se disfarçar de funcionário. Enquanto isso, Samuel (Juan Paiva) e Leo (Clara Moneke) comemoram o sucesso do ensaio para o desfile que promete reposicionar a marca, e Rosa (Suely Franco) participa das fotos para o prêmio de empresário do ano. A tensão, contudo, começará quando o fogo espalhar. 
Mesmo após o incêndio, Leo não desistirá de realizar o desfile. Com peças marcadas pelo fogo, a coleção ganha o significado de renascimento, inspirada na fênix. A plateia reunirá pessoas do mundo da moda e influenciadores, como Naiane (Isabelle Drummond), personagem da próxima novela das 19h, "Coração Acelerado". 
Jaques, então, agirá novamente e invade o desfile com arma em punho
 
