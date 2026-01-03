’Sem Censura’ estreia temporada de 2026 com Selton Mello e mais estrelas - Divulgação / João Ramalho / Reprodução / Instagram

Publicado 03/01/2026 11:03

Rio - O "Sem Censura", da TV Brasil, estreia a temporada 2026 com entrevistas ao vivo a partir desta segunda-feira (5), às 16h. Comandado por Cissa Guimarães, o programa receberá estrelas para a sabatina descontraída sobre temas atuais e relevantes.

Os atores Selton Melo e Tarcísio Filho, as atrizes Malu Galli e Sandra Corveloni, o sambista Délcio Luiz e a jornalista Renata Boldrini estão entre os primeiros convidados desta semana.



No ar de segunda a sexta, sempre às 16h, o programa pode ser acompanhado no app TV Brasil Play e no YouTube do canal. As edições do "Sem Censura" estão em formato de podcast nas plataformas digitais. O bate-papo da atração tem horário alternativo na programação, mais tarde, no mesmo dia, às 23h30. Os atores Selton Melo e Tarcísio Filho, as atrizes Malu Galli e Sandra Corveloni, o sambista Délcio Luiz e a jornalista Renata Boldrini estão entre os primeiros convidados desta semana.No ar de segunda a sexta, sempre às 16h, o programa pode ser acompanhado no app TV Brasil Play e no YouTube do canal. As edições do "Sem Censura" estão em formato de podcast nas plataformas digitais. O bate-papo da atração tem horário alternativo na programação, mais tarde, no mesmo dia, às 23h30.

Os convidados de Cissa para o programa desta segunda (5) são Malu Galli, Délcio Luiz e o médico Igor Trotte. Além disso, terá a participação da comediante Dadá Coelho como debatedora. Entre os muito assuntos que serão comentados, a atriz vai falar sobre a estreia nacional da peça "Mulher em Fuga" e recordará a atuação no remake da novela "Vale Tudo" (2025), da TV Globo.



Já na terça-feira (6), a apresentadora recebe Tarcísio Filho, o neurocientista Andrei Mayer e a professora Rita Grassi. A jornalista Katy Navarro é a debatedora. O neurocientista vai explicar como transformar boas intenções em hábitos reais em 2026.

Selton Mello, a astróloga Paula Pires e a especialista em finanças Paola Carvalho participam da roda de conversa na quarta (7). O comediante Fernando Caruso é o debatedor. O ator vai ao programa para bater um papo sobre a sua vida e carreira profissional, incluindo o projeto recente, "Anaconda". O filme - que está em cartaz nos cinemas - marca a estreia de Selton em Hollywood, ao lado de astros, como Jack Black, Paul Rudd e Steve Zahn.

A atração de quinta-feira (8) traz Sandra Corveloni, a jornalista Renata Boldrini e a personal organizer Monica Vieira. O jornalista e antropólogo Ernesto Xavier é o debatedor. A atriz irá analisar a carreira artística, recordando os papéis que interpretou, as premiações recebidas e mais.

