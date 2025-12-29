Angélica e Luciano HuckReprodução / Instagram
Logo em seguida, Angélica fez um 'desabafo', em tom descontraído. "Gente, meia-noite é uma trabalheira! Comer uva, comer lentilha, jogar flor... É um negócio, é um estresse! Tem também o romã! É muito estressante", falou a apresentadora.
Rafael Portugal complementou: "A confusão começa 23h40. A gente tenta entender se é fogos ou tiro. Mas é boa a virada", brincou o comediante, ao lado de Dona Déa, Livia Andrade e Ed Gama. Huck e Angélica estão juntos há mais de 20 anos. O casal é pai de Joaquim, de 20 anos, Benício, de 18, e Eva, 13.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.