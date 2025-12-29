Angélica e Luciano Huck - Reprodução / Instagram

Angélica e Luciano HuckReprodução / Instagram

Publicado 29/12/2025 09:10

Rio - Luciano Huck e Angélica revelaram que fazem algumas superstições no Réveillon para atrair sorte, durante o programa "Domingão com Huck", da TV Globo, deste domingo (28). O apresentador detalhou os rituais de Ano Novo e a loira brincou ao dizer que é dá uma "trabalheira".

"Eu e Angélica gostamos de passar na praia, gostamos de pular sete ondas juntos, gostamos de jogar flores no mar, comer uvas verdes e lentilha", falou o apresentador da atração.



Logo em seguida, Angélica fez um 'desabafo', em tom descontraído. "Gente, meia-noite é uma trabalheira! Comer uva, comer lentilha, jogar flor... É um negócio, é um estresse! Tem também o romã! É muito estressante", falou a apresentadora.



Rafael Portugal complementou: "A confusão começa 23h40. A gente tenta entender se é fogos ou tiro. Mas é boa a virada", brincou o comediante, ao lado de Dona Déa, Livia Andrade e Ed Gama. Huck e Angélica estão juntos há mais de 20 anos. O casal é pai de Joaquim, de 20 anos, Benício, de 18, e Eva, 13.