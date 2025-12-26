'Dona de Mim' homenageia Chayene de 'Cheias de Charme' - Reprodução / Globo

'Dona de Mim' homenageia Chayene de 'Cheias de Charme' Reprodução / Globo

Publicado 26/12/2025 11:38 | Atualizado 26/12/2025 13:12

Rio - "Dona de Mim" exibiu, na noite desta quinta-feira (25), uma cena que fez referência direta à novela "Cheias de Charme" (2012). Cláudia Abreu, que integra o elenco da atual trama das 19h como Filipa, retomou elementos da personagem Chayene, vilã que interpretou há 13 anos.



A sequência ocorreu na padaria de Manuel (Ernani Moraes), durante uma conversa sobre os preparativos de um sarau organizado no local. Ao observar a lista de participantes, Filipa comentou: “Olha só quantas pessoas se inscreveram no sarau, as pessoas querem participar, se expressar”.



Em seguida, a personagem se dirigiu a Danilo (Felipe Simas): “Engraçado, eu não vi seu nome aqui. Você não vai fazer nada?”. O personagem respondeu: “Não, eu não me inscrevi porque eu também não vi o seu nome aqui”.



Filipa justificou sua ausência na programação: “Ah, mas eu já tive muito palco, eu não preciso. Aliás, isso aqui é pro bairro, né?”. Outros personagens anunciaram suas participações. “Eu vou cantar no coral”, disse Manuel. “Eu vou fazer o meu stand-up sentado”, afirmou Peter (Pedro Fernandes). “Boa! É isso!”, reagiu Filipa.



A conversa avançou para o papel da arte. “A arte é função da vida”, afirmou Filipa. Danilo rebateu: “Da vida dos outros, né?”. A personagem lembrou uma situação do passado: “Engraçado, quando eu te conheci, você dizia que não gostava de artista, mas quando eu cantei Fio de Cabelo você se emocionou, que eu me lembro. Você curtiu, não curtiu?”.



Ela concluiu: “E isso, quem um dia não se emocionou com um livro, uma música, um filme, uma novela?”. Os presentes citaram diferentes referências culturais, como a escritora Conceição Evaristo, o filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho (2014) e a cantora Nana Caymmi (1941–2025).



Dara (Cecília Chancez) mencionou "Cheias de Charme": “Ah, e eu adorava assistir com a minha mãe àquela novela das Empreguetes. Eu lembro que elas bombaram na internet e viraram artistas. Isso me inspirou bastante a ser artista também”.



Na sequência, Filipa respondeu com uma referência direta à antiga personagem de Cláudia Abreu: “Ah, você gostava das curica, é? Pois eu preferia Chayene”, disse, ao reproduzir o sotaque da cantora. Peter completou a cena ao cantar: “Voa, voa, brabuleta”, em alusão ao sucesso da rival das Empreguetes.