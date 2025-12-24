Especial do espetáculo ’Seja Luz’ será exibido no SBT - fotos Divulgação / SBT

Rio - O especial do espetáculo "Seja Luz" será exibido no SBT, nesta quarta-feira (24), às 23h, após o "Programa do Ratinho", e promete emocionar toda a família. Com música e performances circenses, a produção, gravada no Theatro Municipal de São Paulo, é baseada nos princípios bíblicos e celebrará o verdadeiro significado do Natal: o nascimento de Jesus.

"É uma alegria e realização enorme poder apresentar o espetáculo para todo Brasil através do SBT, principalmente nessa esta data. O propósito do 'Seja Luz' é apresentar de uma forma artística, através do circo e da música, a maior história de amor que já existiu, que é o nascimento de Jesus e o cumprimento do seu chamado nessa terra. É a realização de um sonho saber que o país estará conhecendo e celebrando o verdadeiro significado do Natal conosco", diz Igor Faria, apresentador e idealizador do projeto.

Com 70 profissionais envolvidos, o show tem números aéreos, malabarismo, acrobacias, equilibrismo e contorcionismo, além de contar com repertório com canções como "Lugar Secreto", "Hino da Vitória", "Porque Ele Vive", "Marca da Promessa", "Deserto", "Bênçãos que Não Têm Fim" e "Ousado Amor".

"São apresentações circenses de tirar o fôlego, de emocionar e de fazer rir também. Tudo isso unido aos princípios bíblicos e fazendo um passeio na música gospel, entre várias décadas diferentes e vários ritmos diferentes", adianta Igor.

O apresentador destaca que, apesar de cristã, a produção deve agradar e impactar pessoas de todas as religiões e idades. "Todos são bem-vindos das crianças até os mais velhos, qualquer religião, crença, porque os princípios que nós propagamos durante o espetáculo são princípios que combinam com a humanidade. Nós falamos sobre o amor ao próximo, respeito, proteção às mulheres, combate à fome no mundo, muitas causas que o ser humano do bem se preocupa, quer fazer a diferença e ser luz".

A importância dos pais também é retratada no espetáculo. "Temos cenas de paternidade, maternidade, a importância disso ser exercido com excelência, de maneira presente. São muitas as nuances, muitas as causas que a gente te abraça. São princípios bíblicos e cristãos, mas que não necessariamente tem alguma religião", complementa.

Por fim, ele aponta um momento do especial que deve emocionar mais. "Alguns momentos são bem impactantes, que nos fazem refletir, mas a cena final sobre a explicação deste amor, a ilustração deste amor, é a que mais toca o meu coração. Sugiro que as pessoas assistam esse especial do início ao fim, porque é uma forma pura e totalmente isenta de qualquer denominação ou religião específica de apresentar a história de Jesus".