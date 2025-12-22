Isis Valverde - Reprodução / Instagram

Em janeiro deste ano, a Polícia Civil foi até o hotel onde Cristiano estava hospedado, na Barra da Tijuca, após ele acessar o condomínio de Isis. Naquele dia, a atriz e o marido, Marcos Buaiz, não estavam em casa, mas funcionários avisaram o casal. Cristiano é cadeirante e mora com a mãe no interior do Rio Grande do Sul.Em depoimento exibido pela reportagem, ele afirmou: "Eu sou amigo dela. Me apresentei como primo porque era o único jeito de conseguir chegar até ela. Eu pedi o endereço pra um detetive, porque estou correndo atrás dela faz mais de uma semana, pra saber onde ela morava." Ele também disse: "Eu queria conversar com ela, a conheci em Brasília. Ela se apresentou, simpática, e eu me apaixonei por ela. Eu tinha que arrumar uma mulher pra casar. Só que eu nunca mais falei com ela."Após essas declarações, a polícia aprofundou a investigação. Cristiano já tinha denúncia do Ministério Público quando tentou nova aproximação, em junho. As equipes chegaram ao local, mas ele já tinha ido embora. Na terceira tentativa, na última semana, houve prisão em flagrante.A promotora de Justiça Mariah da Paixão afirmou que a postura do acusado mudou no momento da abordagem: "Era um comportamento mais agressivo e intimidatório. Falando que não sairia do local se não tivesse contato com a vítima."A advogada de defesa, Sandra Peluso, informou que pediu avaliação psiquiátrica. Segundo ela, em 2023, Cristiano passou por "internação compulsória", a pedido da família, por dependência química e uso de drogas, além de comportamento que colocava outras pessoas em risco. "Não estamos pedindo que ele seja solto, porque ele vai continuar a perseguir a vítima, mas uma internação pra que ele inicie um tratamento psiquiátrico."