Paula Fernandes interpretará Maria Cecília em ’Coração Acelerado’ - Manoella Mello / TV Globo

Paula Fernandes interpretará Maria Cecília em ’Coração Acelerado’Manoella Mello / TV Globo

Publicado 22/12/2025 05:00

Rio - Dona de sucessos como "Pássaro de Fogo" e "Tocando em Frente", Paula Fernandes emprestará todo o seu talento para a personagem Maria Cecília, de "Coração Acelerado", próxima novela das 19h, da TV Globo, com previsão de estreia para 12 de janeiro. Mãe de Zilá (Leandra Leal) e Janete (Letícia Spiller) vive às margens do rio Caturama, que passa pela cidade de Bom Retorno, com sua família, Sampaio Garcia, e tem o sonho de viver da música.

fotogaleria

"A Cecília é uma personagem muito inspiradora. Ela é avó da protagonista, Agrado (Isadora Cruz), o que me surpreendeu quando recebi o convite… eu até brinquei: 'Gente, eu tenho 40 anos, como assim avó?', lembra aos risos. "Mas a verdade é que ela é uma mulher poderosa, forte e doce. Ela enfrenta machismo, sonha em ser cantora, mas encontra obstáculos, inclusive dentro de casa. É uma história que dialoga muito com a minha própria trajetória, com meus desafios e conquistas como mulher e artista", comenta.

A personagem vive uma relação sólida e de amor com Eliomar Sampaio (Stepan Nercessian). "É aquele amor que acolhe, que sustenta, mas que também precisa aprender a lidar com o desejo dela de ir além, de seguir seus sonhos. Essa troca entre eles é muito sincera, muito humana, e traz camadas emocionais lindas para a novela".

A morte de Cecília em um acidente logo no início da história traz novos contornos à trama. Eliomar fica traumatizado com a tragédia e impede as filhas de se aproximarem do mundo da música. "Não posso dar muito spoiler. O que posso dizer é que a presença dela segue viva através dos sonhos da neta, que nunca chegou a conhecê-la. Existe uma conexão mística entre elas, um elo quase espiritual que guia a protagonista durante a história. É muito bonito", adianta Paula.

Ela também vibra com o retorno às novelas e diz que o papel lhe trouxe lembranças. "Tem sido uma experiência muito especial. O sonho da minha mãe sempre foi ser atriz e, de certa forma, viver a Cecília é uma forma de honrar esse sonho dela. Já havia feito algumas participações em novelas, mas dessa vez é diferente, porque acompanho a trama de uma forma mais constante. Voltar à atuação depois de 'Deus Salve o Rei' (2018) me trouxe aquela sensação boa de reencontro, ainda mais sabendo que estou na trilha sonora da novela e que a Cecília carrega o violão como uma extensão da alma, algo que tem tudo a ver comigo".

A artista, inclusive, adianta que 2026 chegará "com muita coisa linda". "Além da novela, que já vem ocupando um espaço especial na minha vida, teremos lançamentos de músicas inéditas e a gravação de um DVD que, por enquanto, ainda não posso revelar muitos detalhes… mas já adianto que estou muito empolgada e me dedicando de corpo e alma".

Novo EP e 'era'

Paula 'resgatou as origens' novo EP "SIMPLESmente, EU", com cinco faixas, lançado em novembro deste ano. "Depois que você faz sucesso, vem aquela cobrança: “Cadê o hit?”... como se fosse possível escrever um hit da noite pro dia. Após a pandemia tive um momento muito necessário de pausa, de respiro. Consegui equilibrar minha vida pessoal e profissional, tive mais tempo para compor, para estar com meus fãs e isso me transformou. Hoje eu estou mais leve, mais madura. “SIMPLESmente, EU” representa exatamente isso: uma Paula mais simples, mas muito mais inteira".

Uma das canções deste trabalho é "Amar de Novo", uma versão do sucesso "Set Fire To The Rain", da cantora britânica Adele. "Ter recebido a autorização oficial para fazer a primeira versão de um dos maiores sucessos da carreira dela foi algo muito raro e significativo. Ela reconheceu em mim a capacidade de levar a emoção da música para o meu universo, no meu idioma, no meu estilo. 'Set Fire To The Rain' sempre me tocou profundamente. Fala de entrega, de recomeço, temas que fazem parte do meu momento atual. Tentei manter a alma da música original, mas trazendo a minha verdade, o meu jeito de sentir e interpretar. Foi uma honra enorme", celebra a artista, que inicia uma 'nova era'.

"Estou me permitindo explorar sonoridades que sempre fizeram parte da minha essência, mas com um olhar mais sereno, mais consciente. É uma fase, onde a arte vem com mais liberdade, com menos pressão e muito mais coração. É o início de um capítulo que eu estava pronta para viver e que o público vai sentir comigo. Eu nunca consegui me dar um rótulo, mas as minhas obras sempre tiveram essa pegada folk/rural/country/sertanejo. E sinto que o 'mundo' está se rendendo a estes estilos, o que me alegra muito, porque me deixa cada vez mais em casa", conclui.