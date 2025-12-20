A dupla Maiara e Maraisa em ’Maiara - Reprodução / X

A dupla Maiara e Maraisa em ’Maiara Reprodução / X

Publicado 20/12/2025 10:43

Rio - A dupla sertaneja Maiara & Maraisa foi a atração principal do especial de Natal do SBT exibido nesta sexta-feira (19). Intitulado "Maiara & Maraisa: Natal in Concert", o programa trouxe um show inédito marcado por emoção, homenagens e grandes sucessos da carreira das artistas.

fotogaleria

Nas redes sociais, Maiara celebrou o momento. Em publicação no X (antigo Twitter), escreveu: "O Natal In Concert chegou para celebrar essa data tão especial, do jeito que mais acreditamos: com verdade, amor, sensibilidade e música que toca a alma."



Apresentado por Celso Portiolli, o especial reuniu músicas que ajudaram a consolidar a trajetória da dupla no cenário sertanejo, como "Sorte Que Cê Beija Bem", "Esqueça-me Se For Capaz", "Nem Tchum" e "Medo Bobo", além de outras canções marcantes.



Um dos momentos de destaque foi a homenagem a Elis Regina, com a interpretação de "Como Nossos Pais", ao lado de Pedro Mariano, filho da cantora. A noite também contou com a participação especial da dupla Fred & Fabrício, que dividiu o palco com Maiara & Maraisa.



No entanto, a parte mais comentadas nas redes sociais, foi a homenagem à cantora Marília Mendonça (1995–2021), amiga próxima das artistas, relembrada com carinho e respeito durante a apresentação.



Ao final, o SBT fez um agradecimento especial às cantoras, destacando a confiança da dupla, que marcou a programação natalina da emissora.

Assista ao vídeo: