A dupla Maiara e Maraisa em ’Maiara Reprodução / X
Apresentado por Celso Portiolli, o especial reuniu músicas que ajudaram a consolidar a trajetória da dupla no cenário sertanejo, como "Sorte Que Cê Beija Bem", "Esqueça-me Se For Capaz", "Nem Tchum" e "Medo Bobo", além de outras canções marcantes.
Um dos momentos de destaque foi a homenagem a Elis Regina, com a interpretação de "Como Nossos Pais", ao lado de Pedro Mariano, filho da cantora. A noite também contou com a participação especial da dupla Fred & Fabrício, que dividiu o palco com Maiara & Maraisa.
No entanto, a parte mais comentadas nas redes sociais, foi a homenagem à cantora Marília Mendonça (1995–2021), amiga próxima das artistas, relembrada com carinho e respeito durante a apresentação.
Ao final, o SBT fez um agradecimento especial às cantoras, destacando a confiança da dupla, que marcou a programação natalina da emissora.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.