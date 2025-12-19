Boninho anuncia abertura de inscrições do novo reality da Record, ’Casa do Patrão’Reprodução / Instagram
Boninho anuncia abertura de inscrições do novo reality da Record
'Casa do Patrão' estreia em abril de 2026
Rio - As inscrições para a "Casa do Patrão" - novo reality idealizado por Boninho e com exibição na Record e Disney+ - foram abertas nesta quinta-feira (18). A competição convida anônimos apaixonados por realities a viverem a primeira edição de um formato inédito no Brasil.
Todo fã de reality já se imaginou do outro lado da tela, comandando o game, tomando as decisões, sendo "o boss" do jogo. E, para alguns sortudos, esse desejo pode se tornar realidade. "Casa do Patrão", que estreia em abril de 2026, será um jogo que testará liderança, estratégia e convivência.
Ao longo da experiência, os participantes serão desafiados a tomar decisões, liderar grupos, enfrentar conflitos, lidar com as consequências de suas escolhas, revelando, na prática, o que há de mais humano em cada um.
"Casa do Patrão nasce de uma vontade antiga de voltar ao essencial dos realities: pessoas reais, relações reais e escolhas que têm consequência. É um jogo sobre liderança e convivência, onde ninguém está confortável o tempo todo, e é exatamente aí que as pessoas se revelam e que a competição acontece", afirmou Boninho.
Inscrições
As inscrições para a primeira edição de 'Casa do Patrão' já estão abertas e devem ser feitas exclusivamente pelo portal R7. Para participar, é necessário ter pelo menos 18 anos, preencher o questionário completo e enviar um vídeo de apresentação. Demais critérios e informações completas estão disponíveis no site.
Para quem deseja se inscrever, Boninho deixa um recado: "Não queremos um vídeo mega elaborado. Queremos conhecer o participante. Seja você, fale dos seus sonhos, do que te motiva e do motivo que te leva a participar do reality. A gente quer entender por que você deve estar no 'Casa do Patrão'".
