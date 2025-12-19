Dudu Camargo vence ’A Fazenda 17’ - Antônio Chahestian/ Record

Publicado 19/12/2025 07:30 | Atualizado 19/12/2025 07:31

Rio - A grande final de "A Fazenda 17", da Record, aconteceu na noite desta quinta-feira (18) e consagrou o Dudu Camargo como o grande campeão do reality rural. Com 77,47% dos votos do público, o apresentador conquistou o prêmio de R$ 2 milhões.

"Essa vitória não é para mim, é para o senhor Jesus Cristo... Brasil, muito obrigado", disse Dudu após o anúncio da sua vitória. A Adriane Galisteu comentou: "Você conquistou o Brasil no começo da temporada".

Duda Wendling garantiu o segundo lugar do programa, com 14,57% dos votos, e ganhou um carro zero como prêmio. Saory Cardoso ocupou a terceira colocação com 9,23% dos votos, já Fabiano obteve 0,32% e ficou em quarto lugar.







