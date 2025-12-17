Nathy Rocha, de Ilhados com a Sogra - Divulgação

Rio - Nathy Rocha, que integrou a terceira temporada de "Ilhados com a Sogra", da Netflix, abriu o jogo sobre os bastidores do programa. Em um vídeo publicado no Instagram, a influenciadora contou curiosidades sobre o bunker, espaço onde os participantes ficaram confinados em parte da competição.

Um dos pontos que mais chamou atenção na experiência foi a alimentação. Nathy explicou que a rotina no bunker diferia bastante da vivida na ilha. "Lá na ilha eles cozinhavam. No bunker, não. A gente recebia a comida pronta. Foi uma das melhores fases da minha vida, porque eu me alimentava muito bem", contou. "Era tudo saudável. A gente recebia café da manhã, almoço e jantar", reforçou.



Quem é Nathy Rocha?



Nathy Rocha nasceu e cresceu na Zona Oeste do Rio e ganhou espaço nas redes sociais ao dividir momentos da sua rotina com os seguidores. Fora da internet, ela atua na administração do colégio da família.



A influenciadora conquistou maior visibilidade após integrar a terceira temporada de "Ilhados com a Sogra", que estreou em 2025 na Netflix. No reality, ela fez parte do time vermelho, ao lado da mãe, Mônica, e do noivo, Diego. A família entrou no programa com conflitos relacionados a convivência, limites e expectativas, além do impacto emocional da viuvez recente de Mônica. Durante o jogo, Nathy lidou com desafios que envolveram carreira, relacionamento, laços familiares e a pressão das provas e da convivência com os outros participantes.