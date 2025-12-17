Nathy Rocha, de Ilhados com a SograDivulgação
Um dos pontos que mais chamou atenção na experiência foi a alimentação. Nathy explicou que a rotina no bunker diferia bastante da vivida na ilha. "Lá na ilha eles cozinhavam. No bunker, não. A gente recebia a comida pronta. Foi uma das melhores fases da minha vida, porque eu me alimentava muito bem", contou. "Era tudo saudável. A gente recebia café da manhã, almoço e jantar", reforçou.
"Tudo acontecia em horário certinho, com proteína, carboidrato, legumes e verduras", disse a influenciadora. Mesmo assim, nem sempre o cardápio agradava a todos. "Era engraçado, porque todo mundo acabava trocando comida. A gente não podia escolher o que vinha", revelou.
Quem é Nathy Rocha?
Nathy Rocha nasceu e cresceu na Zona Oeste do Rio e ganhou espaço nas redes sociais ao dividir momentos da sua rotina com os seguidores. Fora da internet, ela atua na administração do colégio da família.
A influenciadora conquistou maior visibilidade após integrar a terceira temporada de "Ilhados com a Sogra", que estreou em 2025 na Netflix. No reality, ela fez parte do time vermelho, ao lado da mãe, Mônica, e do noivo, Diego. A família entrou no programa com conflitos relacionados a convivência, limites e expectativas, além do impacto emocional da viuvez recente de Mônica. Durante o jogo, Nathy lidou com desafios que envolveram carreira, relacionamento, laços familiares e a pressão das provas e da convivência com os outros participantes.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.