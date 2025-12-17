Maria Bethânia e Caetano Veloso - Reprodução / X

Publicado 17/12/2025 12:53 | Atualizado 17/12/2025 13:01

Rio - A turnê feita pelos irmãos Caetano Veloso, de 82 anos, e Maria Bethânia, 78, intitulada "Caetano e Bethânia - Ao Vivo", foi transmitida pela TV Globo na noite desta terça-feira (16), em um especial de fim de ano inédito, e gerou grande repercussão nas redes sociais. Internautas se emocionaram com as gravações das apresentações, que cruzaram o país inteiro.

"Gente, que show/turnê é essa? Caetano Veloso e Maria Bethânia são perfeitos demais! É muito talento em um palco só! Que coisa mais maravilhosa! E ainda estão sempre do lado da democracia", elogiou uma fã no X, antigo Twitter. "Eu conhecendo várias músicas do show de Maria Bethânia e Caetano Veloso, me surpreendi com isso, não achava que conhecia tantas, e realmente esses irmãos estão inseridos até o núcleo do Brasil, eles são da nata da música brasileira mesmo", escreveu um internauta surpreso.

"Que bonito o Caetano Veloso e a Maria Bethânia cantando 'Oração ao Tempo', essa música é demais", admirou-se outra pessoa. "A Maria Bethânia é espetacular no palco cantando seus hits e sucessos na turnê ao lado de Caetano Veloso", publicou um fã. "Imagina ter 2 filhos e os 2 serem Maria Bethânia e Caetano Veloso. Dona Canô do ventre abençoado", uma seguidora elogiou a mãe dos irmãos cantores.

A turnê começou em 2024 e encerrou oficialmente em março de 2025. Com 40 canções no total, o show gerou um álbum ao vivo e um documentário sobre a trajetória das apresentações.

Assista um trecho do Especial: