Maria Bethânia e Caetano VelosoReprodução / X
Imagina ter 2 filhos e os 2 serem Maria Bethânia e Caetano Veloso. Dona Canô do ventre abençoado— Bacooh (@Bacoox13) December 17, 2025
pic.twitter.com/ErXjjOdn0p
#CaetanoEBethâniaNaGlobo
Especial de Caetano Veloso e Maria Bethânia repercute na web: 'Perfeitos demais'
Programa foi ao ar na TV Globo, após a novela das 21h, e emocionou telespectadores
