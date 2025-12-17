Ryan (L7nnon), Kami (Giovanna Lancellotti), Belo, Dara (Cecília Chancez) e Jeff (Faíska Alves) nos Estúdios Globo. - TV Globo / Manoella Mello

Ryan (L7nnon), Kami (Giovanna Lancellotti), Belo, Dara (Cecília Chancez) e Jeff (Faíska Alves) nos Estúdios Globo.TV Globo / Manoella Mello

Publicado 17/12/2025 13:35

Rio - Nos próximos capítulos da novela "Dona de Mim", da TV Globo, Ryan (L7nnon) vive um momento decisivo em sua trajetória. Após o sucesso nas redes sociais, ele é convidado para participar do programa de televisão "Domingão com Huck" e segue para os Estúdios Globo acompanhado de sua noiva Kami (Giovanna Lancellotti), Dara (Cecília Chancez) e Jeff (Faíska Alves). Lá, eles encontram com o cantor Belo e não se contém para tietar o ícone do pagode. As cenas estão previstas para irem ao ar a partir da próxima quarta-feira (24).

fotogaleria



Antes da gravação, Ryan reforça sua conexão com a Barreira, no bairro de São Cristóvão, ao se apresentar no sarau ao lado do filho Dedé (Lorenzo Reis), em um número divertido que anima a comunidade. Antes da gravação, Ryan reforça sua conexão com a Barreira, no bairro de São Cristóvão, ao se apresentar no sarau ao lado do filho Dedé (Lorenzo Reis), em um número divertido que anima a comunidade.

Ao chegar no estúdio do "Domingão", o rapper se surpreende quando Roberta (Marcélli Oliveira) revela as negociações que fez em seu nome. No palco do programa, Ryan se nega a cumprir o contrato feito pela empresária e é demitido da gravadora. Kami, por outro lado, teme perder a oportunidade de sucesso para a sua família.