Camila Pitanga, Giovanna Antonelli e Camila Queiroz, as protagonistas de 'Beleza Fatal'Divulgação/HBO Max

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - "Beleza Fatal" volta à tela da HBO Max com uma segunda temporada confirmada. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (17) pelo autor Raphael Montes, que revelou a novidade em vídeo gravado em uma livraria de Nova York, onde surgiu a ideia da série.
fotogaleria
Camila Pitanga interpreta Lola em 'Beleza Fatal' - Adriano Vizoni / Pivô Audiovisual
Beleza Fatal: Elvira (Giovanna Antonelli) e Lola (Camila Pitanga) - Pivô Audiovisual / Divulgação
Lola (Camila Pitanga) e Benjamim (Caio Blat) em Beleza Fatal - Fabio Braga/Divulgação
Camila Pitanga interpreta a vilã Lola em 'Beleza Fatal' - Fabio Braga/Divulgação

A trama acompanha o embate entre as famílias Argento e Paixão, marcado por ambição, segredos e vingança. Lola (Camila Pitanga) comanda a clínica Lolaland e constrói seu império às custas de manipulações, enquanto Elvira (Giovanna Antonelli) luta por justiça para a filha Rebeca, apoiada por Sofia (Camila Queiroz). A história mostra até onde cada personagem vai para proteger quem ama e cobrar dívidas do passado.

O retorno do elenco principal ainda não foi confirmado, e novos detalhes sobre a produção serão divulgados em breve.
 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 

Um post compartilhado por HBO Max Brasil (@hbomaxbrasil)