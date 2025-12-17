Camila Pitanga, Giovanna Antonelli e Camila Queiroz, as protagonistas de 'Beleza Fatal'Divulgação/HBO Max
A trama acompanha o embate entre as famílias Argento e Paixão, marcado por ambição, segredos e vingança. Lola (Camila Pitanga) comanda a clínica Lolaland e constrói seu império às custas de manipulações, enquanto Elvira (Giovanna Antonelli) luta por justiça para a filha Rebeca, apoiada por Sofia (Camila Queiroz). A história mostra até onde cada personagem vai para proteger quem ama e cobrar dívidas do passado.
O retorno do elenco principal ainda não foi confirmado, e novos detalhes sobre a produção serão divulgados em breve.
