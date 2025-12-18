Latino vai comandar as festas de fim de ano em especial do SBT Reprodução/YouTube

Rio - Latino, de 52 anos, será atração do especial de fim de ano do SBT, que vai ao ar na terça-feira (30) após o "Programa do Ratinho". Na chamada de divulgação, o cantor relembrou o espaço que a emissora sempre forneceu para os artistas. 
Latino - Divulgação
Latino vai comandar as festas de fim de ano em especial do SBT - Reprodução/YouTube
"O SBT sempre foi uma casa de dar oportunidade para todos os artistas, inclusive para mim. Mediante a tudo isso, eu vim aqui para trazer a Latineira, um show emocionante para vocês aí de casa. Vem com a gente. Dia 30 tem festa no apê no SBT", disse ele. 
Nesta semana, o SBT cancelou a exibição do Especial "Natal é Amor com Zezé Di Camargo" após o sertanejo detonar a presença do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no lançamento do novo canal da emissora, o SBT News, e pedir que o programa não fosse ao ar.