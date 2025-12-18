Latino vai comandar as festas de fim de ano em especial do SBT - Reprodução/YouTube

Publicado 18/12/2025 16:25

Rio - Latino, de 52 anos, será atração do especial de fim de ano do SBT, que vai ao ar na terça-feira (30) após o "Programa do Ratinho". Na chamada de divulgação, o cantor relembrou o espaço que a emissora sempre forneceu para os artistas.

"O SBT sempre foi uma casa de dar oportunidade para todos os artistas, inclusive para mim. Mediante a tudo isso, eu vim aqui para trazer a Latineira, um show emocionante para vocês aí de casa. Vem com a gente. Dia 30 tem festa no apê no SBT", disse ele.