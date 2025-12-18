Nathalia Timberg, Stênio Garcia e Ernani Moraes participaram da campanha - Reprodução / Instagram

Publicado 18/12/2025 10:36

Artistas renomados brasileiros lançaram, nesta quarta-feira (17), uma campanha pedindo uma presença maior de veteranos na televisão. Nomes como Nathalia Timberg, Beth Goulart, Analu Prestes, Ernani Moraes, Fulvio Stefanini, Stênio Garcia, Nívea Maria, Flávia Monteiro, entre outros, cobraram valorização em um vídeo conjunto.

"O talento não tem prazo de validade. No entanto, temos visto cada vez menos os grandes nomes da nossa dramaturgia ocupando papéis de destaque nas telas. A campanha #EuQueroVeteranoNaTV nasce da necessidade de lembrar que a experiência, a técnica e o carisma de atores veteranos são pilares da nossa cultura", afirma o comunicado. O movimento é encabeçado pelo empresário Marcus Montenegro.

O texto ainda destaca a importância da campanha, e ressalta aspectos como o combate ao etarismo, a referência que veteranos representam aos artistas mais jovens, a conexão com o público e o objetivo de manter viva a memória da televisão brasileira.

Artistas como Ana Rosa, Diogo Vilela, Lu Grimaldi e Ingra Lyberato comentaram na publicação com mensagens de apoio.