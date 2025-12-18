Nathalia Timberg, Stênio Garcia e Ernani Moraes participaram da campanhaReprodução / Instagram
Vídeo! Artistas veteranos realizam campanha pedindo mais espaço na TV
Nomes como Nathalia Timberg, Beth Goulart, Stênio Garcia e Nívea Maria participaram do manifesto
Vídeo! Artistas veteranos realizam campanha pedindo mais espaço na TV
Nomes como Nathalia Timberg, Beth Goulart, Stênio Garcia e Nívea Maria participaram do manifesto
'Três Graças': Cláudia reaparece e desvenda mistério sobre estátua para Gerluce
Aliada de Rogério revela fortuna escondida dentro da obra de arte
'Beleza Fatal' tem segunda temporada confirmada na HBO Max
Série é protagonizada por Camila Pitanga, Giovanna Antonelli e Camila Queiroz
Participante de 'Ilhados com a Sogra' conta como funcionava bunker
Nathy Rocha tirou dúvidas do público sobre o confinamento no reality da Netflix
'Dona de Mim': Ryan participa do 'Domingão' e encontra Belo nos Estúdios Globo
As cenas estão previstas para irem ao ar a partir do dia 24
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.