Gerluce questiona o reaparecimento de Cláudia, que oferece ajuda para incriminar Ferette e ArmindaGlobo/ Divulgação

Publicado 17/12/2025 20:33

Rio - No capítulo desta quinta-feira (18) em "Três Graças", Cláudia (Lorrana Moussinho) procura Gerluce (Sophie Charlotte) na Chacrinha, deixando a cuidadora pasma ao vê-la. Sem explicar as circunstâncias do sumiço, ela revela que sabe sobre o roubo da estátua, afirma que a escultura é verdadeira e que tem uma pessoa interessada em comprá-la.

Ressabiada, a protagonista liga para Viviane (Gabriela Loran), que marca um encontro em sua casa. Lá, a aliada de Rogério (Eduardo Moscovis) garante que ela e a pessoa interessada na obra de arte estão ao lado delas no objetivo de desmascarar Arminda (Grazi Massafera) e Ferette (Murilo Benício). Gerluce e Viviane decidem confiar em Cláudia e a levam para o ferro velho para encontrar com Joaquim (Marcos Palmeira) e Júnior (Guthierry Sotero).

Ao redor da estátua, o grupo está inquieto esperando Júnior chegar. Enquanto Viviane e Gerluce desabafam sobre o dinheiro e a fuga de Misael (Belo), Cláudia observa tudo com a segurança de quem sabe mais do que aparenta. A chegada do rapaz aumenta o clima de desconfiança, especialmente quando ele encara a mulher como uma intrusa.

Mas Cláudia revela que a assinatura do escultor — e a verdade sobre a peça — está escondida sob uma tampa secreta. Ela pressiona o ponto exato, até que um clique suave rompe o suspense. A tampa se ergue e, no interior oco da base, surge uma fortuna em dinheiro. Gravado na tampa, o símbolo inconfundível de Giovanni Aragna - uma aranha - confirmando que a escultura é autêntica e que o mistério ao redor dela está longe de terminar.

Gerluce, movida pela angústia da mãe doente, pressiona por uma decisão imediata em relação ao montante. Viviane reforça que o tempo é inimigo. Joaquim, mais pragmático sugere até uma "comissão" pelo risco que todos correram. A tensão cresce, mas ninguém tem coragem de tocar no dinheiro sem antes saber o que o misterioso cliente de Cláudia vai decidir. E ela não irá demorar para contar a Rogério o valor que encontrou dentro da estátua.