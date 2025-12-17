Gerluce questiona o reaparecimento de Cláudia, que oferece ajuda para incriminar Ferette e ArmindaGlobo/ Divulgação
'Três Graças': Cláudia reaparece e desvenda mistério sobre estátua para Gerluce
Aliada de Rogério revela fortuna escondida dentro da obra de arte
