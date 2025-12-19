Alanis Guillen e Gabriela Medvedovsky vibram com sucesso internacional do casal em ’Três Graças’ - Reprodução de vídeo / X

Alanis Guillen e Gabriela Medvedovsky vibram com sucesso internacional do casal em ’Três Graças’Reprodução de vídeo / X

Publicado 19/12/2025 12:46

Rio - Alanis Guillen e Gabriela Medvedovsky foram as convidadas do "Encontro com Patrícia Poeta", da TV Globo, desta sexta-feira (19). Durante a atração, as atrizes, que interpretam, respectivamente, as personagens Lorena e Juquinha na novela "Três Graças", falaram sobre o sucesso do casal com o público, incluindo o internacional.

"É uma loucura e é muito feliz. Acho que é isso. As redes ampliam. Podemos mostrar a força de um diálogo de uma história bem contada. A gente acha que o amor é global, é um tema universal, e por isso que rompe [fronteiras]", iniciou a intérprete da filha de Santiago Ferette (Murilo Benício) e Zenilda (Andréia Horta).

Alanis, então, complementou: "Acho que outros países estão vendo a gente contar essa história de uma maneira muito honesta e bonita. Não tinha como ser diferente. Acho que é o resultado de muito trabalho, afinidade e construção".



Em seguida, Gabriela destacou a qualidade das produções brasileiras e a possibilidade de mostrar os projetos nacionais devido os avanços tecnológicos, principalmente serviços de streaming. "É a certeza de que nosso trabalho no audiovisual brasileiro, o que produzimos aqui, é capaz de chegar em outros lugares".

"E o mundo cada vez mais globalizado, as fronteiras cada vez menores, serviços de streaming que chegam em outros lugares. A gente também está consumindo coisas de lugares mais distantes, então também estamos conseguindo chegar mais longe. É uma alegria poder mostrar nosso trabalho do Brasil, a nossa cultura para outros países", falou a atriz, que dá vida a policial e amiga de Paulinho (Romulo Estrela).

O casal "Loquinha" - como é chamado carinhosamente pelo público ao unir a primeira e segunda parte dos nomes das personagens - deixou os fãs empolgados. A participação das atrizes no programa se tornou um dos assuntos mais comentados do X, antigo Twitter.

"Encantada com tudo isso"; "As maiorais"; "Simplesmente as namoradinhas do mundo"; "Está maravilhoso"; "Tão lindas"; "Meus Deus, eu fico fraca com tanta beleza" e "O carisma transbordando. São as maiorais mesmo" foram algumas mensagens publicadas pelos espectadores do folhetim de Aguinaldo Silva.