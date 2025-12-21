Romulo Estrela é Paulinho em Três Graças - Globo/ Estevam Avellar

Romulo Estrela é Paulinho em Três GraçasGlobo/ Estevam Avellar

Publicado 21/12/2025 05:00

Rio - Romulo Estrela, 41 anos, encanta seus fãs ao viver Paulinho em "Três Graças", da TV Globo, e, até o momento, tem se mostrado ser um homem dos sonhos para Gerluce (Sophie Charlotte). A cuidadora, que carrega um passado de traumas dos relacionamentos anteriores, tem se permitido ser feliz e cada vez mais se entrega à paixão. Na entrevista abaixo, o ator comenta o que acha da fama de "namoradinho do Brasil", o sucesso do casal de mocinhos e ainda revela se é um homem romântico. Ele é casado com Nilma Quariguasi e juntos eles têm um filho, Theo. Confira!

fotogaleria

O que você está achando desse sucesso todo do Paulinho em "Três Graças" que já é considerado o "namoradinho do Brasil"?

Na verdade, tem uma coisa importante, antes da gente falar disso, é que novela é bem escrita, com personagens maravilhosos. Estou muito feliz de fazer essa novela após dois anos longe. Voltar agora com esse personagem que me dá muitas possibilidades é maravilhoso. Que bom que ele caiu no gosto do povo. Que bom que ele está servindo de uma maneira como uma referência em alguns pontos importantes, como por exemplo, um cara que se vulnerabiliza, um cara que é carinhoso, que não tem medo de amar e também não tem medo de ser feliz. Aprendo muito com o Paulinho.

Você se envaidece por ser considerado um dos homens mais desejados do momento? Como você lida com isso?



O que me envaidece muito é quando meu trabalho chega nas pessoas e toca as pessoas de alguma maneira. Quando eu consigo de alguma forma abrir o debate, o diálogo e a gente consegue fazer isso sem radicalismo. Em relação a receber carinho, elogio, todo mundo se sente bem quando as pessoas te admiram, seja porque você é uma pessoa que é gentil, é simpático e também por causa de algum senso estético. Claro que deixa a gente feliz, mas não é o que rege a minha vida. Até porque como ator eu preciso estar disponível para o meu trabalho, então nem sempre as pessoas vão olhar na tela e falar, que bonito.

As cenas da primeira noite de amor entre Paulinho e Gerluce repercutiram bastante e viralizaram por mostrar a paixão sem revelar tudo no ar. Como foi esse momento para vocês?

Eu e Sophie, dentro da parceria que a gente construiu, a gente deu uma ajustada em algumas coisas para que todo mundo ficasse satisfeito e foi muito legal. Recebi muitas mensagens de que a gente fez uma sequência linda, mas, ao mesmo tempo, não foi vulgar e demonstrou todo afeto e amor que esses personagens sentiam um pelo outro. Fiquei muito feliz.



Após o roubo da estátua, a relação entre os dois ficará estremecida? O que você pode adiantar desse momento importante da trama?

Chegou num momento da trama onde ele vai investigar esse roubo, ele vai questionar a Gerluce de um jeito diferente, que o público ainda não viu. Estou animado com as possibilidades. Acho que isso está fazendo com o que o público fique atento e querendo assistir essa história.



E ele vai prender a Gerluce?

Nem eu sei como vai ser ainda. Mas será um momento difícil para os dois. Acho muito bom esses altos e baixos dos personagens, como intérprete fico muito feliz e torço por isso.

O Paulinho, apesar de ser o "homem dos sonhos", carrega um passado misterioso. Isso será revelado em breve?



O público vai conhecer um pouco mais desse cara em relação a um episódio do passado, eu já gravei essa cena inclusive, mas o público vai entender um pouco o porquê o Paulinho está se dedicando tanto a essa mulher, a esse amor, o porquê disso, tem muito a ver com o passado dele. É uma coisa que a gente já falou, ele já foi casado e deixou essa vida porque ficou incompatível com o trabalho. Como ele é um cara extremamente ético profissional, ele se dedicou a esse trabalho e pagou um preço por isso.

E esse passado do Paulinho será algo nebuloso que pode decepcionar a Gerluce?



Tomara que não porque a gente está precisando ver homens num local mais positivo. É importante o Paulinho seguir esse caminho. É mais em relação ao que ele sente, uma desilusão amorosa que ele viveu e talvez ele tenha medo de viver de novo.

Você se acha parecido com o personagem em algum sentido? Você aprendeu algo com ele?



O Paulinho é um cara muito gentil, ele não tem medo de esconder o sentimento dele. Ele foi arrebatado por esse sentimento pela Gerluce e ele não escondeu isso. A medida que teve espaço para falar, ele falou. A medida que ela foi dando espaço para ele, ele foi podendo demonstrar o tamanho desse amor. Esse respeito que o Paulinho tem para viver o aqui e agora, é uma coisa que eu tenho.



Gosto de interpretar isso e faço esse exercício na minha vida, de entender aonde começa e aonde termina os meus limites, sobretudo no relacionamento. Estou casado há 15 anos, tenho a minha companheira, a gente tem um filho juntos. Mas ainda hoje te falo que isso é um ponto de atenção e acho que vai ser sempre. A gente muda com os anos. Por mais que a gente viva já há muito tempo ao lado de uma pessoa, nós não somos as mesmas pessoas. Essa atenção é uma coisa que o Paulinho reacendeu. O jogo não está ganho, tem que ser jogado.



Você se considera um cara romântico?

Acho que sou um cara romântico, mas um cara que dá espaço também. Gosto de levantar de manhã no domingo e fazer o café da manhã, gosto de falar: 'vamos sair para jantar só nós dois', puxar uma cadeira. Sou esse cara romântico. Mas não sou esse cara que está o tempo inteiro andando agarrado. Acho que a gente está precisando de demonstrações de afeto e carinho, sobretudo do ponto de vista masculino.

Você acompanha muito as redes sociais, os memes?



Nessa novela eu desativei as redes sociais do meu celular, só vejo quando chego em casa, mas eu tive que chamar um time para me acompanhar e para me ajudar. Agora você acompanha a história nas redes sociais, a gente está um pouco dedicado a reverberar isso e fazer esse personagem chegar em mais pessoas, é o que tenho feito. Sinto que o público está acompanhando a novela. Inclusive nas redes sociais, a gente tem um time trabalhando e fazendo com que o público não se perca nessa história porque é complexa. Você vê a Gerluce indo em vários lugares para resolver várias questões e equilibrando vários pratinhos.

Por que você desativou as redes sociais?



É uma forma de eu ficar um pouco mais conectado. A gente já trabalha na TV Globo com um aplicativo digital, o conteúdo todo de texto.

