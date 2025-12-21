Romulo Estrela é Paulinho em Três GraçasGlobo/ Estevam Avellar
O que me envaidece muito é quando meu trabalho chega nas pessoas e toca as pessoas de alguma maneira. Quando eu consigo de alguma forma abrir o debate, o diálogo e a gente consegue fazer isso sem radicalismo. Em relação a receber carinho, elogio, todo mundo se sente bem quando as pessoas te admiram, seja porque você é uma pessoa que é gentil, é simpático e também por causa de algum senso estético. Claro que deixa a gente feliz, mas não é o que rege a minha vida. Até porque como ator eu preciso estar disponível para o meu trabalho, então nem sempre as pessoas vão olhar na tela e falar, que bonito.
Após o roubo da estátua, a relação entre os dois ficará estremecida? O que você pode adiantar desse momento importante da trama?
E ele vai prender a Gerluce?
O público vai conhecer um pouco mais desse cara em relação a um episódio do passado, eu já gravei essa cena inclusive, mas o público vai entender um pouco o porquê o Paulinho está se dedicando tanto a essa mulher, a esse amor, o porquê disso, tem muito a ver com o passado dele. É uma coisa que a gente já falou, ele já foi casado e deixou essa vida porque ficou incompatível com o trabalho. Como ele é um cara extremamente ético profissional, ele se dedicou a esse trabalho e pagou um preço por isso.
Tomara que não porque a gente está precisando ver homens num local mais positivo. É importante o Paulinho seguir esse caminho. É mais em relação ao que ele sente, uma desilusão amorosa que ele viveu e talvez ele tenha medo de viver de novo.
O Paulinho é um cara muito gentil, ele não tem medo de esconder o sentimento dele. Ele foi arrebatado por esse sentimento pela Gerluce e ele não escondeu isso. A medida que teve espaço para falar, ele falou. A medida que ela foi dando espaço para ele, ele foi podendo demonstrar o tamanho desse amor. Esse respeito que o Paulinho tem para viver o aqui e agora, é uma coisa que eu tenho.
Gosto de interpretar isso e faço esse exercício na minha vida, de entender aonde começa e aonde termina os meus limites, sobretudo no relacionamento. Estou casado há 15 anos, tenho a minha companheira, a gente tem um filho juntos. Mas ainda hoje te falo que isso é um ponto de atenção e acho que vai ser sempre. A gente muda com os anos. Por mais que a gente viva já há muito tempo ao lado de uma pessoa, nós não somos as mesmas pessoas. Essa atenção é uma coisa que o Paulinho reacendeu. O jogo não está ganho, tem que ser jogado.
Nessa novela eu desativei as redes sociais do meu celular, só vejo quando chego em casa, mas eu tive que chamar um time para me acompanhar e para me ajudar. Agora você acompanha a história nas redes sociais, a gente está um pouco dedicado a reverberar isso e fazer esse personagem chegar em mais pessoas, é o que tenho feito. Sinto que o público está acompanhando a novela. Inclusive nas redes sociais, a gente tem um time trabalhando e fazendo com que o público não se perca nessa história porque é complexa. Você vê a Gerluce indo em vários lugares para resolver várias questões e equilibrando vários pratinhos.
É uma forma de eu ficar um pouco mais conectado. A gente já trabalha na TV Globo com um aplicativo digital, o conteúdo todo de texto.