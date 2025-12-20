Arminda (Grazi Massafera) - Globo/ Estevam Avellar

Arminda (Grazi Massafera)Globo/ Estevam Avellar

Publicado 20/12/2025 11:32

Rio - Nos próximos capítulos de "Três Graças", Arminda (Grazi Massafera) será confrontada com a presença de Rogério (Eduardo Moscovis), seu ex-marido, dado como morto após um atentado. A aparição do personagem provoca surpresa, revolta e desconfiança.

Tudo tem início quando Josefa (Arlete Salles) afirma ter visto o genro, desaparecido desde a suposta morte. Arminda reage com deboche e trata a história como mais uma confusão da mãe. Ao se aproximar da janela para verificar, não encontra ninguém. O momento de choque ocorre quando ouve Rogério chamando seu nome.

O personagem explica que sobreviveu à explosão da lancha com ajuda de um pescador e passou meses distante, recuperando-se do trauma. Ele declara que sua intenção é retomar a vida, reassumir seu lugar na família e voltar à fundação ao lado de Ferette (Murilo Benício).

A explicação não convence Arminda. Dominada pela fúria, ela grita, acusa o ex-marido de ser uma farsa e afirma: "Se essa figura for mesmo Rogério, só pode ser uma alma errante, ali para enganá-la". Rogério tenta argumentar, mas percebe que a esposa não aceita ouvir qualquer justificativa.

Arminda deixa o local transtornada, enquanto a situação cria um clima de suspense na trama. No capítulo desta sexta-feira (19), Rogério promete que irá retornar em breve.