’Bem-vinda de volta à vida, Zenilda’Zenilda (Anréia Horta)Reprodução / X

Publicado 21/12/2025 10:34

Rio - Em "Três Graças", novela das 21h da TV Globo, Zenilda (Andréia Horta) começou uma importante reviravolta em sua história. Após ser desencorajada pelo marido Ferette (Murilo Benício) a retomar a carreira de advogada, a personagem teve uma conversa decisiva com sua filha Lorena (Alanis Guillen), que já suspeitava das atitudes do pai.

Decidida a descobrir a verdade sobre o marido, Zenilda chamou Xênica (Carla Marins), sua amiga de infância e funcionária da Fundação Ferette, para uma conversa franca. Zenilda queria entender o que Ferette realmente fazia no trabalho, já que ele sempre afirmava que passava longas horas na Fundação.



Xênica confirmou que Ferette de fato fica algumas vezes até tarde em reuniões, mas destacou que raramente recebe visitas femininas. No entanto, mencionou que Arminda (Grazi Massafera), melhor amiga de Zenilda, aparece na Fundação em horários variados. Esse alerta reforçou a desconfiança de Zenilda, já que Arminda havia traído sua confiança no passado, chegando a empurrá-la na frente de um ônibus.



Após essa conversa reveladora, Zenilda decide retomar sua independência, deixando de depender do marido, que até então cuidava apenas da casa e dos filhos. Xênica reforçou o que Lorena já havia dito, incentivando a mãe a voltar à advocacia. "Até que enfim um anjo para te dizer tudo o que eu estava te dizendo, mãe. Vou sair mais feliz para o meu rolê", comentou Lorena após ouvir sobre o encontro.



As cenas repercutiram nas redes sociais, com internautas comemorando a evolução da personagem e elogiando a amizade entre Zenilda e Xênica. "Xênica ganhando destaque e ainda servindo de escada para a evolução da Zenilda. Sabia que o Aguinaldo não deixaria a Carla Marins sem função na novela; aos poucos, ela vem surgindo em algum plot", destacou outro. "Está estampado no rosto da Zenilda o quanto essa conversa com a Xênica fez bem para ela, queremos mais dessa amizade", torceu uma internauta. "A Zenilda vai emocionar quando virar advogada do povo da Chacrinha e colocar o Ferette na cadeia", especulou um espectador.

Assista a cena: