Gabriela Loran é destaque na novela 'Três Graças'

Publicado 21/12/2025 05:00

Rio - Com quase 10 anos de carreira, Gabriela Loran caiu nas graças do público como a farmacêutica Viviane, em "Três Graças", da TV Globo, e faz o maior sucesso nas redes sociais. A personagem se importa com a saúde dos moradores da Chacrinha, é amiga de infância de Gerluce (Sophie Charlote) e vive um momento conturbado na relação com Leonardo (Pedro Novaes).

Natural de São Gonçalo, a atriz comemora o papel complexo e de destaque no folhetim de Aguinaldo Silva. "A Viviane veio do tamanho e do jeitinho que eu sempre pedi: complexa na medida certa, com nuances, com protagonismo dentro da trama. Ela não é só o 'chaveiro' da protagonista, ela tem uma história para além da central da trama. Então, isso é muito maravilhoso", analisa a artista de 32 anos, que lembra da repercussão da cena em que Leonardo (Pedro Novaes) descobre que a farmacêutica é uma mulher trans.

"É muito louco. O Brasil inteiro parando para assistir uma cena. Consegui levar um pouco da minha vivência, da minha experiência... Ver o Brasil torcendo por essa personagem e colocando ela nesse lugar humano. Por mais que a gente esteja falando sobre a condição de vida da Viviane, a gente também enxerga a humanidade dela durante toda a cena. E as pessoas se identificaram, se conectaram com isso. Para além de ser LGBT, negra e da periferia, o Brasil conseguiu se conectar com essa mulher. Foi uma cena muito bonita, digna, feliz. Posso dizer que foi a cena da minha vida até hoje na dramaturgia", comemora.

Gabi também exalta a parceria com Pedro Novaes na trama e diz que, como mulher trans, nunca passou por uma situação parecida com a de sua personagem. "A gente teve uma troca gigantesca. Foi uma cena tão sensível para mim, imagino que para ele também. Terminamos chorando. O Pedro precisou de um tempo para se recompor, eu também precisei de um tempo, porque por mais que eu tenha a mesma condição de vida da Viviane, não passei por isso. Não vivi isso. Acessei um lugar em mim que foi muito profundo, tanto que no dia seguinte acordei chorando muito", recorda.

A relação entre Leonardo e Viviane na novela segue estremecida. Confuso em relação aos sentimentos, o filho de Santiago Ferette (Murilo Benício) ficou dias na 'fossa', entretanto, decidiu abrir o coração para a irmã, Lorena (Alanis Guillen). Ela, então, fez questão de ir até à comunidade conhecer a mulher que mexeu com o irmão e se definiu como uma boa 'cupida'.

"Tem muita coisa para acontecer. Vocês vão ter que passar muito pano para o Leonardo ainda. Mas eu, como Gabriela, torço para que Vi e Leo deem certo. Não sei o que os autores estão preparando para o futuro, não sei onde onde esse casal vai chegar. Mas eu acredito que para que a gente consiga transformar o imaginário social das pessoas, é importante que esse homem, que não soube lidar no primeiro momento com essa realidade, consiga mergulhar dentro dele e ter essa transformação", opina.

Loran, então, reflete: "Existem muitos Leonardos no Brasil. Homens que descobrem que se sentem atraídos (por mulheres trans), não entendem o que estão vivendo, e o primeiro passo é repelir aquele sentimento. Porque a gente tem que entender como esses homens são criados também. Não é julgar, não é colocar no lugar de vilania, é colocar no lugar de criação. O pai dele (Leonardo) é um cara extremamente LGBTfóbico, então a gente não podia esperar algo diferente. Mesmo assim, ele é um cara muito sensível".

Segura de si, Viviane, neste momento da trama, deixa Leo lidar com seus sentimentos e não se coloca no lugar de 'professora'. "Ela não vai letrar, ela não vai ensinar. Se ele realmente quiser ela, vai ter que correr atrás, procurar ajuda, estudar e se resolver, porque o problema não está com a Viviane, está com ele".

Diferente da novela, Gabriela vive uma fase amorosa plena na vida real. Ela namora Ipojucan Ícaro, artista circense e vice-campeão da edição de 2022 do 'No Limite'. "A gente acabou de fazer um ano de namoro. Estamos muito bem, felizes. Estamos sempre juntos. A gente vai se ajeitando no jeito que dá, nessa correria de de gravações", comenta a artista.

Grande amizade

Amiga de Vivi desde a escola, Gerluce é a grande confidente da farmacêutica. A parceria entre as duas é tão forte que elas se uniram na execução do plano da expropriação da estátua "Três Graças" da casa de Arminda (Grazi Massafera), junto com Misael (Belo), Júnior (Guthierry Sotero) e Joaquim (Marcos Palmeira), para poder comprar remédios verdadeiros para o povo da comunidade.

Na vida real, Loran também tem grandes amigas. "Da época de escola não tenho tão próximas quanto eu gostaria, mas tenho duas amigas que o teatro me deu: a Kyvilin Pádilha e a Larissa Casale. Nós somos um trio de de melhores amigas. Sou muito apaixonada por elas e muito da minha relação com elas, aplico na Viviane e na Gerluce".

Quando o assunto é conselho, a atriz revela: "Prefiro aconselhar. Tenho muita dificuldade de me abrir. Hoje em dia eu sou muito melhor, graças a essas amigas que eu citei, porque elas me ajudaram a conquistar esse lugar de poder me abrir. Mas na vida mesmo eu prefiro aconselhar, tanto que faço faculdade de psicologia. Estou no sexto período, mas tive que trancar por conta da novela".

Semelhanças com a personagem

O trabalho de Viviane na Chacrinha é intenso. De segunda a sábado, das 7h às 19h. Gabriela se diverte com a escala 6x1 da personagem: "E não chega atrasada. A Vivi é sempre pontual", diz aos risos. A atriz, então, lembra do início da carreira em que conciliava o trabalho em um restaurante com os estudos de teatro. "Foi muita correria, mas eu sou muito grata tudo que vivi. Acho que nada da minha vida foi fácil, mas todas as dificuldades e as coisas que passei me prepararam para hoje poder estar inteira e completa, para dar vida a essa personagem".

Ela ainda aponta as semelhanças com a neta de Maria do Carmo. "Eu e a Viviane somos muito parecidas, mas muito diferentes. Meu primeiro trabalho na vida foi em uma farmácia. Então, eu já entendia esse universo. Mas ao mesmo tempo, a Viviane é muito racional. A Gabriela é mais emoção. Tive que entrar nesse lugar da racionalidade. A Viviane pensa muito antes de agir. A Gabriela age e depois pensa", aponta.

"A Gabriela viveu os amores. Eu tive três namorados incríveis. Dois já sabiam que eu era trans desde o começo, um não sabia, mas quando ficou sabendo teve esse susto, mas logo em seguida falou: 'Cara, não, mas eu gosto de você, gosto de quem você é. Eu me apaixonei por pela mulher que você é'. Não tive a experiência que a Viviane teve de ser rejeitada já assim de cara. Quero humanizar a Viviane o máximo possível para que as pessoas em geral se identifiquem com ela", acrescenta.

Troca com o público

Presente nas redes sociais - em especial no X, antigo Twitter - Loran defende a personagem e interage com os fãs da trama. "O mais gostoso da novela para mim é que o feedback é em tempo real. Amo poder ter essa troca com o público, porque é ali que você escuta e aprende também. Quando começaram a surgir os memes 'Viviane cuidará disso' fui acrescentando na dramaturgia. Por exemplo, teve uma cena sobre o Leonardo e falo: 'Viviane não cuidará disso'. Teve outra que falei 'Nossa, gato. Boquinha Rosa', e quando eu falo para Kelly (Luiza Rosa): 'Jeová Jireh'... Isso tudo é caco (texto que não está no roteiro)".

De acordo com a artista, isso faz com ela consiga se aproximar ainda mais dos fãs. "O público vai pegar essas referências e a gente consegue trocar em tempo real. Não consigo ser distante das pessoas. Às vezes tiro, sei lá, 50 fotos, mas eu gosto. Gosto quando falam comigo, só não gosto quando ficam tirando foto de longe. Gosto quando a pessoa vem e fala: 'Olha, eu gosto do trabalho'. É um retorno gostoso".

Nada de férias

No ar em "Três Graças" e confirmada na sexta temporada de "Arcanjo Renegado", do Globoplay, onde interpreta a a assessora parlamentar Giovanna, Gabriela não quer saber de férias depois do fim do folhetim. "Espero que eu possa já ingressar em outra novela para poder mostrar uma outra faceta da Gabriela Loran. Não quero férias. Sou extremamente workaholic. Trabalho para viver, e vivo para trabalhar. Acho que o momento agora é de poder cada vez mais enfatizar e delimitar minha identidade enquanto atriz".

'Pronta para o mundo'



Loran também vislumbra o Oscar. "A maior honraria que a gente pode conseguir é um Oscar, e eu tenho fome disso. Principalmente com Fernanda Torres, chegando tão perto. Acho que isso se torna cada vez mais possível, agora que a academia tem um olhar ainda mais diferente pensado para a gente. E tendo em vista também que tivemos uma uma pessoa trans ( Karla Sofía Gascón) concorrendo ao Oscar, isso reforça cada vez mais que a gente pode chegar lá. Então, vamos cinema brasileiro, vamos chamar a Gabriela Lorran, porque ela está pronta para o mundo".