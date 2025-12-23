Supla canta ao lado de Roberto Carlos Ramiro Berthold / TV Globo
Supla e João Gomes realizam 'sonho' de cantar com Roberto Carlos em especial
Espetáculo vai ao ar nesta terça-feira (23), na TV Globo, após 'Três Graças', com mais participações especiais
Caso Isis Valverde: 'Fantástico' revela imagens e declaração do perseguidor da atriz
Cristiano Rodrigues Kellermann foi detido dentro do condomínio da artista no Rio
Paula Fernandes retorna às novelas em 'Coração Acelerado': 'Mulher forte e doce'
Cantora interpretará Maria Cecília, que tem o sonho de viver da música
Serginho Groisman e Samuel Rosa dividem vocais no 'Altas Horas' e brincam: 'Oasis brasileiro'
Apresentador e músico cantaram 'Resposta', do Skank
Internautas repercutem reviravolta de Zenilda em 'Três Graças'
Personagem de Andréia Horta retoma independência após conversa reveladora com amiga Xênica e ganha torcida do público
Romulo Estrela reage ao rótulo de 'namoradinho do Brasil' com o sucesso de Paulinho
No ar em 'Três Graças', ator fala sobre o romance do detetive com Gerluce, entrega novidades sobre virada na trama e revela se é um homem romântico