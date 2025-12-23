Supla canta ao lado de Roberto Carlos - Ramiro Berthold / TV Globo

Supla canta ao lado de Roberto Carlos Ramiro Berthold / TV Globo

Publicado 23/12/2025 05:00

Rio - A noite desta terça-feira (23) será de 'muitas emoções' na telinha da TV Globo. O tradicional especial de fim de ano de Roberto Carlos será exibido logo após a novela "Três Graças", com direito a participações de grandes nomes da música, repertório cheio de sucessos e, claro, a entrega de rosas para os fãs. Intitulado "Especial Roberto Carlos – Noite Feliz", o espetáculo foi gravado pela primeira vez em Gramado, cidade símbolo do Natal brasileiro, na Serra Gaúcha.

fotogaleria

Roberto abre a noite com "Emoções" e "Esse Cara Sou Eu", canções já consagradas e que continuam conquistando fãs de todas as idades. Ao lado de João Gomes, o artista interpreta "Fé", música de cunho religioso, e "Eu Tenho a Senha", hit do 'rei do piseiro'. Em entrevista recente ao DIA, o cantor pernambucano definiu o dueto como o "sonho de qualquer artista".

Outra atração da noite é Supla, que canta com o Rei "Garota de Berlim" e um medley de Elvis Presley. O 'Papito' vibra com momento especial. "Amei. Foi muita emoção! Para mim, foi um presente de Deus. Quando você trabalha certo, se dedica, o sonho se realiza… e eu cantei com o Rei Roberto Carlos", diz.

Depois de brilhar na canção "Sua Estupidez", no especial de 2014, ao lado do Rei, Sophie Charlotte repete a parceria com Roberto, neste ano, nas músicas "Proposta", que integra a trilha sonora da novela das 21h e embala o romance de Gerluce, interpreta por ela, e Paulinho (Romulo Estrela), e "As Canções Que Você Fez Pra Mim".

Quem também canta mais uma vez com o artista é Jorge Ben Jor. Os dois soltam a voz em "Eu Sou Terrível" e "Chove Chuva". "Fiquei muito feliz com o convite do Rei para participar do especial. Fazem 19 anos que participei. Roberto Carlos é padrinho do meu filho Gabriel. É sempre um prazer cantar com meu compadre".

Fafá de Belém divide os vocais com um dos ícones da música brasileira em "Eu te Amo, Te Amo, Te Amo" e uma versão inédita em português do bolero "Como Han Pasado Los Años". Crianças e jovens do Coral Vozes de Gramado também participam do especial. O encerramento do show fica por conta de "Jesus Cristo", "Eu Ofereço Flores" e do clássico natalino "Noite Feliz".

Apesar do clima festivo, o cantor passou por um grande susto durante a gravação do especial, no último dia 14. O Cadillac conduzido por ele apresentou falha no freio e atingiu outros veículos da equipe. Felizmente, ninguém se feriu, e o cantor saiu ileso.