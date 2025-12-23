Sophie Charlotte causa alvoroço ao reviver cena icônica de 'Ti Ti Ti' em 'Três Graças'Reprodução / TV Globo
Na trama atual, o gesto de Lígia (Dira Paes) ao limpar o farelo de pão do rosto de Gerluce ativou exatamente essa lembrança. A referência foi proposital, um aceno claro da produção para os fãs de novela que guardam o episódio original na memória.
Nas redes, a reação foi imediata. “O melhor que a Dira também tava em Ti Ti Ti”, comentou uma internauta. “Por mais cenas assim. Ri alto”, escreveu outra. “Essa novela tá maravilhosa e recheada de memes”, opinou mais uma. “Eu amo ser noveleira e entender essa referência”, resumiu outro fã.
essa cena de tititi onde a sophie charlotte leva um tapão inesperado, com a boca cheia de pão e se segurando muito pra não dar uma risada, sempre me pega MUITO vsf pic.twitter.com/WLSzZbSJin https://t.co/oGSg2igiSj— fleabag da serrinha (@mwrinaaz) May 12, 2025
