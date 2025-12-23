Sophie Charlotte causa alvoroço ao reviver cena icônica de 'Ti Ti Ti' em 'Três Graças'Reprodução / TV Globo

Rio - O capítulo desta segunda-feira (22) de "Três Graças" trouxe uma homenagem direta à memória da teledramaturgia brasileira e rapidamente repercutiu nas redes sociais. Sophie Charlotte protagonizou uma cena que remeteu ao momento histórico de "Ti Ti Ti" (2010), quando sua personagem Stéfany levou um tapa enquanto comia pão francês.
Na trama atual, o gesto de Lígia (Dira Paes) ao limpar o farelo de pão do rosto de Gerluce ativou exatamente essa lembrança. A referência foi proposital, um aceno claro da produção para os fãs de novela que guardam o episódio original na memória.

Nas redes, a reação foi imediata. “O melhor que a Dira também tava em Ti Ti Ti”, comentou uma internauta. “Por mais cenas assim. Ri alto”, escreveu outra. “Essa novela tá maravilhosa e recheada de memes”, opinou mais uma. “Eu amo ser noveleira e entender essa referência”, resumiu outro fã.
