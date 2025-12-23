Thiago Garcia, campeão do ’The Voice Brasil 2025’Reprodução / Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Thiago Garcia, de 40 anos, é o grande vencedor do "The Voice Brasil 2025", do SBT e Disney+. Além do título de campeão, o cantor, do time de Mumuzinho, conquistou o prêmio de R$ 500 mil e um contrato com a gravadora Universal Music.
Na primeira fase da final, Thiago interpretou a canção "Veludo Marrom", de Liniker, e levou a melhor contra  Gabriel Lima, outro integrante do seu time. Com o clássico de Cassiano, "Coleção", o artista obteve 41,76% dos votos do público e se consagrou campeão. 

Thiago trabalhava em um supermercado em Realengo, na zona norte do Rio de Janeiro. Quando jovem, ele estudou na Escola de Música Villa-Lobos e no Conservatório Brasileiro de Música, mas teve que parar com os estudos para ajudar a família financeiramente.
Além do cantor, disputaram a final: Bell Éter, do time Duda Beat; Jamah, do time Péricles; e Jade Sales, do time Matheus & Kauan. Durante o programa, ainda, o apresentador Tiago Leifert confirmou que o "The Voice Brasil" terá uma segunda temporada no SBT.
fotogaleria
Thiago Garcia, campeão do ’The Voice Brasil 2025’
Thiago Garcia, campeão do ’The Voice Brasil 2025’, que foi do Time Mumu