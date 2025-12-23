Thiago Garcia, campeão do ’The Voice Brasil 2025’ - Reprodução / Instagram

Publicado 23/12/2025 08:50

Rio - Thiago Garcia, de 40 anos, é o grande vencedor do "The Voice Brasil 2025", do SBT e Disney+. Além do título de campeão, o cantor, do time de Mumuzinho, conquistou o prêmio de R$ 500 mil e um contrato com a gravadora Universal Music.

Na primeira fase da final, Thiago interpretou a canção "Veludo Marrom", de Liniker, e levou a melhor contra Gabriel Lima, outro integrante do seu time. Com o clássico de Cassiano, "Coleção", o artista obteve 41,76% dos votos do público e se consagrou campeão.







Thiago trabalhava em um supermercado em Realengo, na zona norte do Rio de Janeiro. Quando jovem, ele estudou na Escola de Música Villa-Lobos e no Conservatório Brasileiro de Música, mas teve que parar com os estudos para ajudar a família financeiramente.

Além do cantor, disputaram a final: Bell Éter, do time Duda Beat; Jamah, do time Péricles; e Jade Sales, do time Matheus & Kauan. Durante o programa, ainda, o apresentador Tiago Leifert confirmou que o "The Voice Brasil" terá uma segunda temporada no SBT.